Moreira: "Ya tocaba caerse, ha sido el accidente más rápido de mi carrera"
El debutante Diogo Moreira sufrió su primera caída desde que promocionó a MotoGP, lo que no impidió que terminara en el top 10 en la sesión matinal del test de pretemporada de Sepang.
Primera caída para Moreira en MotoGP
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Sepang (Enviado Especial).- Tras proclamarse campeón del mundo de Moto2 en 2025, el brasileño Diogo Moreira debutó al manillar de la Honda del LCR en los test oficiales de Valencia el pasado mes de noviembre. Tras el descanso invernal, en el que solo tuvo una semana de vacaciones y dedicó el resto del tiempo a prepararse para esta temporada, Moreira volvió al manillar de la Honda en el Shakedown de Sepang, tres jornadas para probadores y debutantes, en la que marcó un mejor crono de 1.58.338.
Este martes, nuevamente en Sepang, Moreira tomó parte de la primera jornada de test oficial de pretemporada compartiendo pista con toda la parrilla de MotoGP, y sufriendo su primera caída, justo en la curva 5, aunque afortunadamente sin grandes consecuencias.
El brasileño marcó un mejor tiempo de 1.58.682 por la mañana, el noveno mejor en la hoja de cronos, pese a la caída, completando 26 giros antes de caerse en el 27º. Por la tarde, Diogo dio solo ocho vueltas, con un crono de 1.59.488 que le bajó al 19º tiempo en la clasificación.
"Ya tocaba caerse, porque llevaba cuatro días apretando", explicó el joven talento sudamericano.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Me he quemado un poco el brazo. Con la caída se nos ha liado un poco la jornada", ya que ha perdido tiempo arreglado la moto.
"Llevaba tres días en que el equipo me preguntaba si había encontrado el límite y les decía que no. Ahora ya lo he encontrado", informó.
Para Moreira todo es nuevo en sus primeros pasos en MotoGP, y nunca había sufrido una caída a tanta velocidad. "El accidente más rápido de mi carrera. He apretado un poco demasiado, y la goma delantera dijo basta. Luego me volví a subir a la moto y estamos listos para mañana", asegura.
Una de las novedades para Diogo es el dispositivo de altura que adoptan las MotoGP para bajar el chasis en movimiento. "Gracias a los tres días de shakedown la semana pasada ya estoy bastante adaptado a este sistema de regulación de la altura".
Pese a que la caída fue fuerte, Moreira pudo quitarse el miedo del cuerpo por la tarde dando unas pocas vueltas al trazado, por lo que este miércoles estará completamente listo para tomar parte en la segunda jornada de test oficial en Sepang.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
