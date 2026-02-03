Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
La gestión energética de los F1 2026 es "molesta" y "triste", dice un piloto

Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Fórmula 1
Fórmula 1
Newey admite que Aston Martin tuvo que remontar cuatro meses de retraso

Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
Norris asume que quizás el que mejor ha interpretado las reglas no es McLaren

¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
¡Williams sorprende y sale a pista con el FW48 de 2026
Declaraciones
MotoGP

Moreira: "Ya tocaba caerse, ha sido el accidente más rápido de mi carrera"

El debutante Diogo Moreira sufrió su primera caída desde que promocionó a MotoGP, lo que no impidió que terminara en el top 10 en la sesión matinal del test de pretemporada de Sepang.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Añadir como fuente principal
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Primera caída para Moreira en MotoGP

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Sepang (Enviado Especial).- Tras proclamarse campeón del mundo de Moto2 en 2025, el brasileño Diogo Moreira debutó al manillar de la Honda del LCR en los test oficiales de Valencia el pasado mes de noviembre. Tras el descanso invernal, en el que solo tuvo una semana de vacaciones y dedicó el resto del tiempo a prepararse para esta temporada, Moreira volvió al manillar de la Honda en el Shakedown de Sepang, tres jornadas para probadores y debutantes, en la que marcó un mejor crono de 1.58.338.

Este martes, nuevamente en Sepang, Moreira tomó parte de la primera jornada de test oficial de pretemporada compartiendo pista con toda la parrilla de MotoGP, y sufriendo su primera caída, justo en la curva 5, aunque afortunadamente sin grandes consecuencias.

El brasileño marcó un mejor tiempo de 1.58.682 por la mañana, el noveno mejor en la hoja de cronos, pese a la caída, completando 26 giros antes de caerse en el 27º. Por la tarde, Diogo dio solo ocho vueltas, con un crono de 1.59.488 que le bajó al 19º tiempo en la clasificación.

"Ya tocaba caerse, porque llevaba cuatro días apretando", explicó el joven talento sudamericano.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Me he quemado un poco el brazo. Con la caída se nos ha liado un poco la jornada", ya que ha perdido tiempo arreglado la moto.

"Llevaba tres días en que el equipo me preguntaba si había encontrado el límite y les decía que no. Ahora ya lo he encontrado", informó.

Para Moreira todo es nuevo en sus primeros pasos en MotoGP, y nunca había sufrido una caída a tanta velocidad. "El accidente más rápido de mi carrera. He apretado un poco demasiado, y la goma delantera dijo basta. Luego me volví a subir a la moto y estamos listos para mañana", asegura.

Una de las novedades para Diogo es el dispositivo de altura que adoptan las MotoGP para bajar el chasis en movimiento. "Gracias a los tres días de shakedown la semana pasada ya estoy bastante adaptado a este sistema de regulación de la altura".

Pese a que la caída fue fuerte, Moreira pudo quitarse el miedo del cuerpo por la tarde dando unas pocas vueltas al trazado, por lo que este miércoles estará completamente listo para tomar parte en la segunda jornada de test oficial en Sepang.

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Acosta: "Estoy muy contento con el chasis, creo que KTM ha dado con la clave"
Siguiente artículo Márquez: "Hace dos meses hubiera firmado llegar así al primer día de la pretemporada"

Mejores comentarios

Más de
Oriol Puigdemont

Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Viñales: "En 2025, yendo al límite, aparecían todos los problemas; este año, voy cómodo"

Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Mir: "La confianza que tengo se ha traducido en el tiempo que he hecho"

Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"

MotoGP
MotoGP
Test oficial de Sepang
Alex Márquez: "Ahora, con la moto oficial, los test son más complicados para el piloto"
Más de
Diogo Moreira

Galería: así son las motos del LCR Honda de Zarco y Moreira para MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
Presentación de la LCR Honda de MotoGP 2026
Galería: así son las motos del LCR Honda de Zarco y Moreira para MotoGP 2026

LCR presenta, con Zarco y Moreira, su proyecto más ilusionante en dos décadas

MotoGP
MotoGP
LCR presenta, con Zarco y Moreira, su proyecto más ilusionante en dos décadas

Llega el Shakedown de Sepang de MotoGP: horarios, pilotos, cómo seguir...

MotoGP
MotoGP
Shakedown en Sepang
Llega el Shakedown de Sepang de MotoGP: horarios, pilotos, cómo seguir...
Más de
LCR

El objetivo de Zarco para MotoGP 2026: "Seguir soñando con la victoria"

MotoGP
MotoGP
Presentación de la LCR Honda de MotoGP 2026
El objetivo de Zarco para MotoGP 2026: "Seguir soñando con la victoria"

Pro Honda será el patrocinador de la MotoGP de Diogo Moreira en LCR

MotoGP
MotoGP
Pro Honda será el patrocinador de la MotoGP de Diogo Moreira en LCR

La de 2026 es la parrilla de MotoGP con más campeones del mundo de la historia

MotoGP
MotoGP
La de 2026 es la parrilla de MotoGP con más campeones del mundo de la historia

Últimas noticias

Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Para Lando Norris, los F1 2026 son más... ¡como un Fórmula 2!

NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash en el Bowman Gray
NASCAR: Ryan Preece gana un loco Clash en condiciones mixtas

Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

MotoGP
MGP MotoGP
Test oficial de Sepang
Test Sepang MotoGP: Alex Márquez lidera la última mañana, Marc cae y Yamaha vuelve

Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas

Otras motos
Misc Otras motos
Vespa 946 Horse, toda una declaración de moda sobre dos ruedas