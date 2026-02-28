Moreira debuta en la clase reina con un sólido sprint en Tailandia; caída de Razgatlioglu

El campeón del mundo de Moto2 del año pasado, y este sábado debutante en MotoGP con LCR-Honda, el brasileño Diogo Moreira, cumplió con la norma del rookie de llevar la moto a casa, terminando de forma sólida su primera participación en una prueba de la clase reina.

Moreira entró 13º en la meta, a 11,9 segundos del ganador, perdiendo menos de un segundo por vuelta respecto a Pedro Acosta. El chico de LCR llegó a colocarse décimo en carrera, detrás de la Honda de Luca Marini, en la segunda vuelta, aprovechando la caída de Marco Bezzecchi cuando iba primero. Pero un adelantamiento fuerte de Fabio Di Giannantonio y tener que controlar la presión del neumático delantero, acabaron bajando a Moreira a la 13ª posición, justo por detrás de su veterano compañero de box, Johann Zarco, que entró en la meta 12º 3,5 segundos por delante de Diogo.

"Sí, diría que sí estoy satisfecho de la carrera. Estuve aprendiendo todas las vueltas, y también disfrutando de mi primer carrera", explicó el joven rookie al final del día. "Diría que fue positivo, en general fue muy positivo".

Para el brasileño esta fue su primera carrera sprint, que no se celebran en Moto3 ni Moto2.

"El sprint es muy difícil de entender porque al final la gente presiona mucho en cada vuelta, así que es difícil seguirlos. Al final, yo estaba aprendiendo mucho detrás del grupo grande y en las últimas vueltas se me hizo difícil poder seguirlos. Pero creo que hicimos una buena carrera", dijo el corredor, que no notó la exigencia física de la MotoGP.

Diogo Moreira, LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"No estoy cansado, solo fueron 13 vueltas, así que ya veremos mañana que es al doble de vueltas. Quizá mentalmente fue más cansado, era mi primera carrera, estaba un poco tenso al principio, pero después fue más fácil seguir las vueltas y la carrera, pero sí, ya veremos mañana, nos quedan 26 vueltas este domingo", recordó.

Al final Moreira tuvo que lidiar con los limites de la pista y la presión de los neumáticos.

"Creo que en el sprint, si tocas la primera vez, aparece ya el aviso, así que solo toqué una vez en la curva 11, diría, y después Diggia me adelantó, así que más o menos perdí una posición, pero después de eso, estaba presionando para terminar la carrera y para mí fue todo normal", dijo.

"Sí, tuve que gestionar la presión, es normal, porque al final estaba forzando demasiado el neumático delantero y también el trasero, pero sí en el test hicimos la simulación de sprint y para entenderlo".

Razgatlioglu cruzó la meta tras una caída

La cruz entre los debutantes se la llevó el turco Toprak Razgatlioglu, que sufrió una caída cuando rodaba 15º que le relegó a la penúltima posición, que es en la que cruzó la meta, solo por delante del probador Michele Pirro. El de Pramac-Yamaha, antes de caer, seguía en pista a su compañero Jack Miller y rodaba por delante de los oficiales Alex Rins y Fabio Quartararo.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto de: Alessandro Giberti / Anadolu via Getty Images

El turco explicó que había pasado toda la carrera siguiendo a Miller, pero que un problema con el freno motor le llevó a un arrastrón en la curva 12, admitiendo que "tengo mucho que aprender todavía".

"Estamos sufriendo mucho con la moto, tanto a Jack como a mi nos causa muchos problemas controlar la parte delantera y no tengo agarre atrás", se lamentó el turco, que ha vuelto a configuración del colín con alerones. "Ahora uso el sillín estándar y los manillares más bajos, así que puedo poner las alas en el colín. Veremos si lo cambiamos en otras carreras".

El tricampeón del mundo de SBK, que es junto a Marc Márquez y el propio Moreira uno de los tres pilotos de la parrilla que ostentan la corona ganada el pasado año, empieza de este modo con el pie cambiado su andadura en la clase reina.