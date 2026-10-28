Entrevista

MotoGP

Moreira: "Por lo visto en Austria, Honda podría luchar por el próximo título de MotoGP"

El brasileño, virtualmente ya mejor debutante del año, se sentó con Motorsport.com en Phillip Island, en una charla que muestra la ambición con la que asume sus nuevos galones.

Oriol Puigdemont

Editado: 28 oct 2026, 11:01

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Diogo Moreira, piloto de LCR-Honda

Foto de: Oriol Puigdemont

El último piloto de MotoGP en saber dónde correría la próxima temporada fue Diogo Moreira (Sao Paulo, 22 años), que tuvo que esperar hasta el Gran Premio de Japón para recibir la confirmación de que lo hará en el equipo de fábrica de Honda.

Pregunta. ¿Pesa más la ilusión o el respeto de llegar al equipo oficial de Honda, al lado de un piloto como Fabio Quartararo?

Respuesta. "Pesa mucho más la ilusión por todo lo que está por venir. Me queda este año y dos más de contrato, y así que tengo muchas ganas de descubrir qué significa ser piloto de fábrica".

P. Su paso hasta el momento por LCR avala la decisión tomada por Honda. ¿Qué le dejaría satisfecho al terminar el curso que viene?

R. "Mi mentalidad cambiará, tanto por estar en el equipo oficial como por el hecho de estrenar una moto nueva. Lo primero será ver dónde estamos, pero quiero luchar por algo más. Todavía es pronto para saber si podremos pelear por el campeonato, aunque tengo claro que mis objetivos serán ambiciosos".

P. Es difícil definir el nivel que tendrá cada moto, pero imagino que ustedes tienen una idea aproximada. ¿Está tranquilo por la información que maneja?

R. "Si nos fijamos en los tiempos del test de Austria, diría que Honda podría luchar por el Mundial. Sin embargo, no sabemos qué se han guardado los demás ni tampoco qué nos hemos guardado nosotros. Hasta el año que viene, en Malasia, no podremos sacar conclusiones. Aun así, creo que tenemos una buena base. Honda está trabajando mucho y ha dedicado muchas horas y más recursos al nuevo proyecto".

Fabio Quartararo y Diogo Moreira serán compañeros la próxima temporada en el equipo oficial Honda

Foto de: Oriol Puigdemont

P. ¿Cómo crees que cambiarán las carreras con el nuevo reglamento?

R. "Habrá que llegar muy bien preparado a los primeros grandes premios, porque tener el mejor paquete técnico puede marcar la diferencia en ese tramo inicial de campeonato".

P. ¿Por qué crees que esas primeras carreras pueden ser tan determinantes?

R. "Porque cambian las motos, pero también los neumáticos. Ya pasó algo parecido en Moto2, cuando entraron las gomas Pirelli. Recuerdo que Ai Ogura y Sergio García volaban en las primeras carreras y, al final, Ogura ganó el campeonato. Creo que en MotoGP puede suceder algo parecido".

P. Usted da el salto al equipo oficial y tendrá al lado a Quartararo, un campeón del mundo y uno de los reconocidos como mejores pilotos de la parrilla. ¿Cómo se lo imagina?

R. "Creo que el reto me ayudará a seguir creciendo individualmente, y elevará el nivel del equipo. Fabio tiene muchísimo talento y capacidad de trabajo, además de experiencia como campeón del mundo. Podemos hacer una buena temporada y contribuir a que Honda siga creciendo".

Tranquilo con la decisión de Honda

P. ¿Entiendes que Honda tardara tanto en tomar la decisión?

R. "Sí, lo entiendo. Yo no tenía prisa. Tengo contrato para dos años más, así que habría estado contento en cualquier caso. Yo estaba tranquilo porque tenía la sensación de que estaba cumpliendo con mi trabajo, y los resultados iban llegando. Que me eligieran era algo bastante lógico, aunque faltaba la confirmación".

P. La confirmación llegó el sábado en Japón, que fue cuando recibió la noticia de forma interna. Si todavía quedaban dudas, con el podio de la sprint terminó de presionar un poco más.

R. "No fue intencionado. Hice el podio porque me salió, no estaba pensando en el contrato ni en demostrar nada. Las cosas salieron bien y el fin de semana estaba siendo muy bueno. La carrera del domingo también iba por buen camino (hasta que se cayó)".

P. Ser piloto de fábrica implica más presión, más trabajo y un papel diferente dentro de la estructura. ¿Se siente listo para ese nuevo papel y responsabilidad?

R. "Sé que habrá más presión y trabajo, pero es algo que me motiva. Estoy aprovechando las carreras que quedan como si fuera una pretemporada para el año que viene. Quiero llegar preparado física y mentalmente para afrontar esa presión y asumir más responsabilidades, tanto en la preparación física como en los test. Tendré que trabajar y pensar de otra manera, pero mantengo una idea clara: si me divierto encima de la moto, voy rápido".

P. Por lo que cuenta de su experiencia personal, entiendo que a David Alonso le recibirá un gran equipo.

R. "Y tanto. Llega en un año muy interesante, con los Pirelli y una moto que, en mi opinión, será más fácil que la actual de 1.000cc. Además, Honda está mejorando. LCR sabe trabajar con los debutantes y conmigo todo fue muy bien desde el principio. Estoy convencido de que a David le irá bien".

Diogo Moreira, LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

P. Usted fue campeón del mundo de Moto2 y también debutó en MotoGP en un equipo satélite. ¿Cree que ese es el recorrido más adecuado para un novato?

R. "Es muy difícil pasar directamente de Moto2 a un equipo oficial de MotoGP. Muy pocos lo han hecho. De los que corren ahora, creo que solo Marc Márquez y Alex Márquez. [También Joan Mir, Alex Rins y Maverick Viñales, los tres con Suzuki; y Brad Binder, con KTM (n de la r)]. Lo lógico es seguir mi camino y el de David. Estoy seguro de que dentro de unos años Alonso estará en un equipo oficial, pero para los debutantes este es el paso más adecuado".

P. Su primer año en MotoGP llega al final. ¿Hay algo que imaginara de una manera y que, al vivirlo desde dentro, le haya hecho cambiar de opinión?

R. "Me ha sorprendido hasta qué punto la moto condiciona el rendimiento. Por muy bueno que sea el piloto, llega un momento en el que es difícil hacer más".

P. ¿Cree que esa es la gran diferencia con Moto2?

R. "Absolutamente. En Moto2, el piloto puede marcar más diferencias y jugar más con la moto. En MotoGP, hoy en día, eso es prácticamente imposible; llega un momento en el que no puedes hacer más. Me lo habían explicado y ahora lo estoy comprobando. Veremos si la nueva moto permite cambiar eso un poquito".

P. ¿Tiene indicios de que eso vaya a pasar y la influencia del piloto crezca en 2027?

R. "Sí. Con el nuevo motor y la nueva aerodinámica creo que podremos jugar más con el cuerpo, y el piloto será más determinante en el rendimiento global".

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