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Moreira cree que se ha ganado subir al equipo oficial Honda: "Estoy haciendo bien mi trabajo"

El gigante japonés sigue sin dar pistas sobre quién, entre sus dos jóvenes talentos sudamericanos, será el piloto que acompañe a Fabio Quartararo en el equipo oficial de MotoGP la próxima temporada.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira espera correr junto a Fabio Quartararo en el equipo Honda oficial

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

El pasado 21 de julio HRC hizo oficial la contratación del joven talento David Alonso, nacido en España y que compite con pasaporte colombiano desde su llegada al Mundial hace cuatro años. Mucho antes de aquel anuncio, la noticia de que Alonso iba a ser fichado por Honda había corrido como la pólvora, por eso existía mucho interés en saber quién enviaba el mensaje y en qué equipo colocaban al hispano colombiano: "Honda Racing Corporation (HRC) se complace en confirmar el fichaje de David Alonso con un contrato multianual", fue el sutil y escueto anuncio.

La raíz del interés viene por la llegada a Honda, un año antes, del brasileño Diogo Moreira, que esta temporada debuta en MotoGP como piloto de fabrica, pero corriendo en el equipo satélite LCR, donde está demostrando su enorme talento.

Antes, incluso, de proclamarse campeón del mundo de Moto2, Moreira firmó un contrato con Honda de dos temporadas más una tercera opcional, con una cláusula que ejecutaba automáticamente ese tercer año si en 2027 subía al equipo de fábrica. Lo que lleva a entender que, si no Honda no le promociona al garaje oficial, quedaría libre para 2028.

Aunque desde Tokio, que es ahora donde se toman todas las decisiones de Honda, no se ha filtrado ni una sola palabra al respecto, todo parece indicar que será durante el GP de Japón, que se celebra del 2 al 4 de octubre, cuando se de a conocer las alineaciones de los dos equipos Honda, el oficial y LCR, por más que a excepción de Zarco, todos los pilotos están bajo contrato de fábrica, incluidos los probadores Aleix Espargaró y Takaaki Nakagami.

David Alonso logró un impresionante podio en el GP de Aragón de Moto2

David Alonso logró un impresionante podio en el GP de Aragón de Moto2

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque los pilotos lo niegan, esta falta de información ha tensado a los pilotos, como admitió el propio Luci Cecchinello, el propietario de LCR, que espera poder seguir contando con Moreira la próxima temporada, por más que entiende que el brasileño aspire a ir al equipo oficial.

No hay presión

El pasado fin de semana, en el GP de Aragón, Moreira fue la primera Honda, primera moto japonesa en la meta. "Suena bien", dijo el brasileño en conversación con Motorsport.com.

El corredor de Sao Paulo acumula ya cinco top 10 esta temporada, y desde el GP de Catalunya (9º) solo ha bajado de la 11ª posición una vez (Assen) y en Hungría terminó sexto, su mejor resultado. Además, enlazo tres carreras seguidas, Italia, Hungría y República Checa, pasando a la Q2, igualque en Aragón, donde clasificó 10º en parrilla.

"Yo estoy haciendo mis trabajo y creo que estamos yendo por el buen camino", explicó el chico de LCR el domingo.

Diogo Moreira, Team LCR Honda, liderando el grupo durante la carrera de Silverstone

Diogo Moreira, Team LCR Honda, liderando el grupo durante la carrera de Silverstone

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Casi siempre estoy en el top 10 y primera Honda, así que creo que lo estamos haciendo bien. Más que eso no hay", valoró. "El domingo estuve peleando con algunas Ducati, con Enea (BastianiniKTM). Para hacer más que eso tenemos que dar un paso muy grande de moto. Con lo que tenemos ahora, lo mejor que podemos hacer en un fin de semana es acabar sexto o séptimo. Así que creo que estoy haciendo bien mi trabajo", explica la limitación mecánica de la RC213V.

Viendo sus prestaciones y su forma de actuar, desde fuera no lo parece, pero que se haya creado una incertidumbre en torno a su futuro tan importante, es algo que puede afectar a cualquiera, y más si estamos hablando de un joven de 22 años que debuta en MotoGP.

"No, no me afecta. Más presión tuve el año pasado jugándome el Mundial de Moto2. Este año lo tengo todo muy claro y mi futuro también está claro, así que estoy disfrutando del momento", concluyo Moreira, convencido de que subir al equipo oficial es un paso natural para él la próxima temporada.

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