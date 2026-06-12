Moreira, "satisfecho" con su progreso en MotoGP, aunque ve margen de mejora

Diogo Moreira se está ganando que se le tenga cada vez más en cuenta en el Mundial de MotoGP. Tras dejar huella en Mugello con un adelantamiento a Marc Márquez en la sprint —de la que conservará una foto dedicada- y una carrera muy sólida al día siguiente, el brasileño protagonizó en Balaton Park su mejor fin de semana desde su debut.

Tras un séptimo puesto en la prueba corta del sábado, el sexto lugar conseguido en la carrera del domingo se vio sin duda favorecido por el accidente en la salida, y las ausencias de Alex Márquez y Johann Zarco. Pero, con todo, los progresos de Moreira son reales. El piloto del LCR se clasificó directamente para la Q2 por segunda vez consecutiva, y dio buenos pasos adelante desde el principio en ambas carreras.

Sin embargo, su enfoque fue diferente en las dos pruebas. "Fui un poco más suave en la primera curva, porque frené muy tarde [el sábado], mientras que [el domingo] me dije que la carrera era muy larga, que no necesitaba adelantar en la primera curva, y que la carrera empezaría después", analizó Moreira ante los medios reunidos en Hungría, entre ellos Motorsport.com.

"Iba tercero después de eso, pero no solté la parte delantera [a la hora de desactivar el sistema de altura], así que muchos me adelantaron después de la curva 4. Creo que hicimos una buena carrera".

El joven talento carioca era séptimo tras la primera vuelta. Rápidamente, adelantó a Fabio Quartararo, que iba a la deriva con su Yamaha, antes de ser superado por Enea Bastianini, y luego beneficiarse de las sanciones del italiano. Ai Ogura le adelantó, pero él se impuso a Jack Miller al final, para cruzar la meta en sexta posición.

Diogo Moreira encadena buenos resultados. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Moreira fue superado por Luca Marini por tres segundos con la Honda oficial, y cree que el transalpino llevaba un neumático trasero mejor: "Elegimos el compuesto medio y creo que tomé una mala decisión. Pero corrimos la carrera, la terminamos, eso era importante, y el ritmo no fue malo".

"Fue muy duro atacar con ese neumático, mantener el ritmo", señaló, no obstante, Moreira a la web oficial de MotoGP. "Marini y Joan Mir llevaban la goma blanda. No sé si era mejor, pero me sentí muy mal en carrera. Estamos progresando, así que es positivo".

Moreira ha notado un cambio en su moto desde los test de Barcelona, pero aún ve margen de mejora: "Creo que aún podemos mejorar [el paquete]. Tenemos pequeños detalles que pulir, pero estamos bastante arriba en el porcentaje de dominio de la moto. Necesitamos más horas en pista para encajar todas las piezas".

El actual campeón de Moto2 espera, en cualquier caso, confirmar el salto de calidad de Mugello y Balaton Park en la próxima parada del calendario, en Brno: "La carrera de Mugello fue positiva y aquí creo que hemos hecho nuevos progresos. Ya veremos en Brno. Hay que mantener esta dinámica, estamos haciendo pequeños avances y al final ya veremos. Estoy satisfecho, solo hay que seguir así".

"Creo que podemos hacer algo en República Checa, pero ya veremos, nunca se sabe", señaló el #10, decididamente prudente. "Volveré a empezar de cero. Tengo que mantener la calma e intentar disfrutar del fin de semana".