Moreira explica su adaptación a la MotoGP en Sepang y qué aprendió con Márquez de referencia

Diogo Moreira ha completado una buena segunda toma de contacto con la MotoGP en Sepang, según su valoración. El vigente campeón de Moto2 debutó en la clase reina en el test de postemporada de Valencia, y en Malasia ha completado un total de seis días de rodaje: tres del Shakedown, en el que pudo participar por su condición debutante, y tres del test colectivo, en el que cosechó su primera caída al manillar de las motos pesadas.

Tras accidentarse en el primer día, el brasileño del equipo LCR fue mejorando hasta cerrar el ensayo colectivo con el 19º mejor tiempo de la jornada del jueves, un 1:58.476 que le dejó justo por detrás del otro 'rookie' de 2026, el tricampeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu (que hizo un 1:58.326). Así, el americano solo estuvo por delante de dos probadores: Lorenzo Savadori, sustituto de Jorge Martín, y Augusto Fernández, que pudo volver a salir a pista con la Yamaha después de los problemas del motor V4.

Sin embargo, más allá de los tiempos, que en este tipo de test no son importantes, Moreira se quedó con las sensaciones, y valoró positivamente su progreso al ser preguntado por los medios, entre los que estaba Motorsport.com: "Creo que el progreso ha sido muy bueno. Día tras día, la sensación ha sido mejor. La tarde del último día ha sido aún mejor. Creo que la configuración básica para nosotros ha sido buena. Hemos hecho muchas vueltas y hemos comprendido mejor la moto. Creo que vamos por buen camino", empezó diciendo.

Sobre cuál es la mejor sugerencia que recibió esta semana, el #10 apuntó: "Al final, [tener] la calma. Tenemos todo el año para mejorar y aprender. Tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos que aprender, y también con el equipo, que me ayuda mucho. Estoy muy contento en este momento. Tenemos que seguir así. Día a día, carrera a carrera, tenemos que seguir mejorando. Al final, como he dicho, tengo todo el año para aprender. Sin duda, tenemos que disfrutar".

Hubo la duda de si Moreira había podido hablar con los otros pilotos de Honda. Moreira detalló su experiencia con el resto de integrantes de HRC: "Sí, al final es difícil tener tiempo para hablar. Porque yo tengo mi trabajo que hacer, y ellos también tienen el suyo, con su equipo. Pero sí, creo que la moto es muy buena. Vemos a Joan Mir, también a Luca Marini. A Aleix en el Shakedown, que fue muy rápido. Así que creo que la moto es buena. Por lo tanto, tenemos que aprender a nuestra manera y centrarnos en nuestro trabajo".

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y cuestionado el jueves sobre si pudo hacer una simulación de sprint o de carrera larga, comentó: "No, al final no. Porque estaba muy cansado y no tenía sentido hacer la simulación de carrera. Porque al final, dar vueltas por hacerlas, no tenía sentido. Así que, al final, hicimos la simulación de Sprint en el último día del Shakedown. Ahora, veremos en Tailandia".

Hablando a DAZN, dio algunos detalles más de su test de Sepang: "Es una moto nueva. Voy un poco tenso, aún. No puedo tener el 'flow' que quiero. Las MotoGP tienen mucha potencia, hay que levantar la moto muy pronto, y llevarla con el gas. Las curvas muy largas son las que me cuestan más, frenando es donde gano y voy bastante bien".

Y abordado sobre si había tomado a algún piloto como referencia, Moreira no señaló a otro que al vigente campeón de MotoGP: "Diría que la de Marc Márquez. Cuando practicamos salidas, al final tienes que hacer la vuelta entera, y me he puesto detrás de él. Él seguro que iba a medio gas, y yo iba empujando. Sobre todo, he visto que cambia mucho las líneas que hacía yo, y las que [realmente] tengo que hacer", remachó.