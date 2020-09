Morbidelli: "No creo que Zarco se libre de una sanción"

Johann Zarco se presentó este jueves en el Red Bull Ring, apenas un día después de pasar por el quirófano para operarse el escafoides de la mano derecha, para someterse a la revisión médica para poder participar en el Gran Premio de Estiria. Sin embargo, los doctores no le recibieron al no haber pasado las 48 horas reglamentarias tras la intervención y este viernes no saldrá a pista.

Donde sí fue recibido fue en Dirección de Carrera, donde los comisarios le esperaban para conocer su versión acerca del accidente con Franco Morbidelli. El francés mantiene que no hizo nada incorrecto y que por tanto no debería ser sancionado.

Distinta visión de los acontecimientos tiene Morbidelli. El piloto del Petronas se retractó de haberle llamado "medio asesino", pero mantiene que Zarco es culpable de la acción y debería ser penalizado.

"No creo que no le vayan a penalizar", dijo Morbidelli antes del Gran Premio de Estiria. "Johann hizo una trazada extraña, una trazada que nadie hizo en todo el fin de semana. Era una trazada súper cerrada hacia la curva 3 sólo para recorrer menos metros y adelantarme. Creo que el objetivo era recorrer menos metros para adelantarme y más tarde pensaría en la frenada".

"El problema es que redujo el espacio pero no me adelantó completamente y aún así se abrió después de la curva y no pudimos evitar el contacto. No pude evitar el toque porque no me pude abrir más a la derecha porque no había espacio y habría terminado en el césped", explicó.

Zarco basa su defensa en el hecho de ir por delante y haber frenado prácticamente en el mismo punto.

"Cuando chocamos, ya estábamos frenando. Llevo frenando desde 50 metros antes. El problema es que Johann cambió su trazada de una forma súper antinatural, no dejándome ningún espacio al frenar. El hecho de que frenó dos metros más tarde no significa nada, la trazada era mala, la aproximación a la curva estaba mal, el adelantamiento estaba mal y la salida estaba mal. Así que argumentar que frenó dos metros después no significa nada", apunta el #21.

"Siento lo que llamé a Johann después de la carrera. Fue una frase demasiado fuerte. Mantengo que Johann cometió un error, que podría haber terminado mucho peor. No sé sus sentimientos, no estoy en su cabeza y no puedo juzgar lo que pasa por su cabeza. Sólo puedo juzgar sus acciones", zanja.

