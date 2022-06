Yamaha no se plantea en ningún caso prescindir de Morbidelli

Cargar el reproductor de audio

Franco Morbidelli maravilló con un final de temporada 2020 estrepitoso, ganando tres carreras y alcanzando el subcampeonato del mundo al manillar de una Yamaha descatalogada, la más vieja de la parrilla, superando a toda la maquinaria oficial de fábrica de la casa de Iwata, en manos entonces de Valentino Rossi, Maverick Viñales y Fabio Quartararo.

Sin embargo, una antigua lesión de rodilla comprometió la primera mitad de la temporada 2021, en la que siguió bajo la disciplina del equipo satélite de Yamaha, el entonces Petronas, viéndose obligado a pasar por el quirófano y perderse buena parte del curso.

A su regreso, y tras la aún incomprensible marcha de Viñales del equipo oficial Yamaha el verano del año pasado, la fábrica decidió promocionar a Morbidelli al equipo oficial, suscribiendo un contrato por dos temporadas, hasta final de 2023.

Desde su regreso de la operación y ascenso al box de fábrica, Morbidelli no ha encontrado el camino para domesticar una M1 que, mientras tanto, vuela en manos de Quartararo, campeón en 2021.

La reiterada falta de resultados de Franco y un mercado en plena ebullición con piezas codiciadas en libertad, dispararon las especulaciones sobre una posible maniobra de Yamaha con el corredor romano.

El propio Franco reconoció en Le Mans que: "el que esté tranquilo respecto al futuro es un estúpido".

Motorsport.com habló con el director deportivo del equipo, Massimo Meregalli, y le planteó, una vez anunciada la renovación de Quartararo, si Yamaha daba por cerrada la alineación de corredores para 2023, pese a que en ningún momento se ha pronunciado sobre Morbidelli.

“La alineación está cerrada, Franco va a seguir el próximo año absolutamente seguro”, dijo. “Nunca nos hemos planteado prescindir de él”, zanjó el asunto.

Paso adelante en Montmeló

En paralelo, Morbidelli logró este viernes en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Catalunya dar un salto evidente, terminando por delante de su compañero.

"Fue un día bueno y positivo. Fui rápido por la mañana y por la tarde probamos algunas gomas. Finalmente, sin la mejor combinación de neumáticos para el rendimiento, pudimos pasar directamente a la Q2, así que estamos entre los 10 primeros", se felicitó.

"Siempre estamos trabajando para intentar explotar la moto como lo hice con la antigua", en referencia a la M1 de 2019 con la que fue subcampeón en 2020.

"Esta M1 es un poco diferente, tengo que usarla de forma distinta. Pero al final el potencial es mayor que el de la otra. Sólo es cuestión de adaptarse”.

“Esto es realmente un paso adelante, sólo hay que seguir este camino. Es una gran sensación. Cuando he mirado la tabla de tiempos en la recta y he visto el primer puesto en todo momento, me he vuelto a sentir bien, como en los viejos tiempos. Miremos hacia adelante, continuemos así. Me gusta, quiero más", dijo el italiano, que estuvo al frente de los tiempos durante casi todo el FP1, hasta que al final fue superado por Alex Rins.

