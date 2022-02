Morbidelli: "Tener al campeón al lado no te da más presión"

Cargar el reproductor de audio

Sepang, 4 de febrero de 2022. - Yamaha presentó este viernes desde Sepang la nueva M1 de 2022 con la que Fabio Quartararo tratará de defender la corona conquistada el pasado año, y con la que Franco Morbidelli podrán afrontar su primera temporada entera como piloto oficial de fábrica, tras un 2021 marcado por la lesión en la rodilla y en el que acabó reemplazando al despedido Maverick Viñales en el tramo final del curso.

El italiano se ha recuperado de la operación en la rodilla y se enfrenta al desafío de competir en el mismo garaje que el campeón del mundo.

"Me siento bien físicamente. Pude trabajar mucho este invierno. Me he podido recuperar y poner a punto. El resto lo diré mañana cuando me suba a la moto”, dijo Franco este viernes en el paddock de Sepang, donde el fin de semana se celebran los test de pretemporada con todos los pilotos.

"Es una buena sensación comenzar como piloto de fábrica. Te exiges más porque tienes esa responsabilidad. Voy a enfocar todos los aspectos de mi vida a sacar mi mejor versión", valoró el romano, que por primera vez contará con todo el apoyo de una fábrica. "Las mejoras son pequeñas pero muchas", apuntó.

Morbidelli estrenará un nuevo jefe técnico, tras separarse de Ramón Forcada al dejar Petronas SRT y trabajar las últimas carreras con Silvano Galbusera.

"Con el nueve jefe técnico aún tenemos que conocernos", dijo en referencia a Patrick Primmer.

Para Morbidelli, subcampeón del mundo en 2020, tener al lado a Quartararo no supone un extra de estrés, y quiere convertirlo en motivación.

"Tener al campeón al lado no me supone más presión, sino más voluntad de igualar su velocidad".

Aunque cuentan con estilos bien diferenciados, Franco aprovechará la inercia de estar al lado de un campeón del mundo.

"Cada piloto tiene su naturaleza, y Fabio es más agresivo que yo. Todos los pilotos de entre los primeros 14 pueden ganar carreras. Lo que más me ha funcionado a mí ha sido pilotar más suave. Por eso no copio a Fabio, aunque, evidentemente tengo en consideración sus datos", zanjó el italobrasileño.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 1 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 2 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 3 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 4 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 5 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 6 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 7 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 8 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 9 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 10 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 11 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 12 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 13 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 14 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 15 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 16 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 17 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 19 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 25 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 26 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 27 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 28 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 29 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 30 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 32 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Moto de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 33 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Moto de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 34 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Moto de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 35 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Moto de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 36 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Moto de Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 37 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 38 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 39 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 40 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 41 / 42 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing with team members 42 / 42 Foto de: Oriol Puigdemont