Los dos pilotos de MotoGP que también brillaron este fin de semana

Valentino Rossi se pasó a las cuatro ruedas para la disputa de las 12 Horas del Golfo y logró un podio general y victoria en su categoría. Sin embargo, el 'Doctor' no es el único de la parrilla 2019 de MotoGP que ha rendido bien en otra disciplina en los últimos días.

Franco Morbidelli estuvo en la emocionante primera edición de las 8 Horas de Sepang del Mundial de Resistencia, marcada por la lluvia. La carrera empezó tarde y tras el coche de seguridad, y la victoria fue para la Yamaha #7 con Niccolò Canepa, que corrió solo.

El italiano logró la pole con la R1 del Sepang Racing, al imponerse en el Top 10 Trial, un duelo a una vuelta lanzada entre los 10 equipos más rápidos de los libres. Con una marca de 2:04.647, rodó en tiempo del récord de pista en Moto2, mientras que en MotoGP el mejor registro es de 1:58.303. Sin embargo, sus números destacan al comprobar que le metió nada menos que ocho décimas al segundo y 1,7 segundos a quien ganó la carrera.

Pero el debut en resistencia para Morbidelli quedó arruinado rápidamente. Luchando por el liderato, su compañero Van der Mark fue arrollado por Mike di Meglio, y su moto se llevó la peor parte. Tuvieron que pasar por el box y volvieron a pista 40º, quedándose sin opciones a las primeras de cambio. Sin embargo, sobre todo con un gran Morbidelli que hizo la vuelta rápida de carrera, lograron remontar hasta la séptima posición final.

Además de con Michael Van der Mark, Franco Morbidelli formó alineación en Sepang con Hafizh Syahrin, que tras un año difícil vuelve a Moto2 de la mano de Aspar. El malasio hizo doblete motos-coches, ya que también disputó, en el mismo trazado, la ronda del WTCR que ponía fin a la temporada.

Con apenas preparación al volante del Hyundai i30 N del Equipo Engstler, Syahrin se clasificó 29º y fue 25º en la primera carrera, 22º en la segunda y 16º en la tercera y definitiva, donde Michelisz se proclamó campeón.

"No tengo mucha experiencia e hice lo que pude", dijo tras la clasificación. "Traté de encontrar la velocidad correcta al girar y frenar bien. A veces no lo conseguí y admito que estaba un poco nervioso también, especialmente cuando estaba solo sin nadie que me diera rebufo".



Sin embargo, se ganó el elogio del campeón Michelisz: “Es bastante increíble. Yo no creo que pudiera estar a dos segundos y medio de él en moto. Sé el poco tiempo que ha tenido para adaptarse al coche en pista y lo exigente que es este circuito. Debe ser físicamente muy duro para él".

Disfruta de las imágenes de Rossi, Morbidelli y Syahrin este fin de semana:

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen)

Galería Lista #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci 1 / 13 Foto de: FotoSpeedy Franco Morbidelli, Yamaha Sepang Racing 2 / 13 Foto de: FIM EWC #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci 3 / 13 Foto de: FotoSpeedy Hafizh Syahrin, Hyundai Team Engstler Hyundai i30 TCR 4 / 13 Foto de: WTCR . Valentino Rossi con Al Tareq Al Ameri, CEO del circuito Yas Marina y Abdulrahman Al Shamsi 5 / 13 Foto de: Gulf 12 Hours Hafizh Syahrin, Hyundai Team Engstler Hyundai i30 TCR 6 / 13 Foto de: WTCR . #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci 7 / 13 Foto de: FotoSpeedy Hafizh Syahrin, Hyundai Team Engstler Hyundai i30 TCR 8 / 13 Foto de: WTCR . Valentino Rossi, Luca Marini y Alessio Salucci 9 / 13 Foto de: Kessel Racing #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci 10 / 13 Foto de: Kessel Racing Hafizh Syahrin, Hyundai Team Engstler Hyundai i30 TCR, Mitchell Cheah Min Jie, Hyundai Team Engstler Hyundai i30 TCR 11 / 13 Foto de: WTCR . #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci 12 / 13 Foto de: Kessel Racing #46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci 13 / 13 Foto de: FotoSpeedy

Con información adicional de Francesco Corghi