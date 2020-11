Morbidelli: “Ayrton Senna es una inspiración, no me puedo comparar”

Con tres victorias, Morbidelli se ha convertido en el piloto que más triunfos ha sumado este curso, empatado con su compañero de equipo Fabio Quartararo. Pero mientras el francés ha ido de más a menos, el italiano está cerrando una temporada impecable y, ahora mismo, está luchando por ser subcampeón del mundo.

Así está el Mundial: Mir ya es campeón de MotoGP: clasificaciones tras el GP de Valencia

La victoria llegó tras ir 26 vueltas escapado en solitario y con un último giro luchando cuerpo a cuerpo con Jack Miller, con el que se adelantó y readelantó hasta cuatro veces.

“Ha sido increíble el ritmo de la carrera. Opté por el duro delantero porque no sabía si el medio iba a caer mucho. Tuve que pilotar diferente, mejoraba en la frenada pero iba peor en las curvas, perdía un poco el tren delantero, al final sufrí con la rueda trasera”.

“Sabía que Miller iba a cogerme, pero al final di el máximo, nos pasamos unas cuantas veces pero ha sido muy limpio, de forma muy deportiva, ha sido fantástica la lucha. Estoy impresionado por la actuación en esta carrera, lo he dado todo en cada vuelta. Enhorabuena al equipo y a Jack. Desafortunadamente, hemos perdido el campeonato, pero el trabajo ha sido fantástico”, explicó Morbidelli.

Morbidelli gana el GP de Valencia: Mir se proclama campeón del mundo de MotoGP en Valencia

“Sabía que podía ser un piloto duro en una pelea cuerpo a cuerpo, lo había hecho en Moto2 y MotoGP, pero no luchando por la victoria, así que ha sido muy bueno ponerme a prueba en una carrera así, con un piloto fantástico. Ha sido muy bueno ver que he sido capaz de salir victorioso de este pulso con Jack”, dijo.

“En la última vuelta Jack me iba recuperando. Él llevaba el medio y yo el duro y podía frenar un poco más, iba pensando que no podía dejarle pasar y cuando lo hacía devolvérsela inmediatamente”.

Fue entonces cuando Morbidelli señaló la carrera como la mejor para él.

“Sí, creo que ha sido mi mejor carrera en MotoGP hasta la fecha, ha sido un ritmo súper alto y una pelea muy bella al final, definitivamente es mi mejor carrera.”

A Franco, de origen brasileño, le expusieron vínculos comparativos con el tricampeón de F1 Ayrton Senna.

“Me encanta Ayrton Senna, es uno de mis ídolos principales, es brasileño y me identifico con él. Cuando nací, mi madre puso un póster de él sobre mi cama y aún lo tengo. Vaya donde vaya lo pongo y es una inspiración. No tuve la suerte de verle compitiendo cuando estaba en la F1, pero he visto muchos documentales, carreras y entrevistas suyas y prestando mucha atención. Me encanta su enfoque de la competición y su personalidad. Es una luz, un modelo a seguir. Creo que compararme a mí con Ayrton es demasiado, él es una leyenda, un gran campeón, y yo no lo soy. Pero me gusta que alguien lo piense”, explicó.

Ya se ha hecho oficial que Morbidelli llevará en 2021 una moto de fábrica, una M1 que ahora mismo va mucho peor que su ‘vieja’ moto de 2019. Le preguntaron si no prefería seguir con su actual Yamaha.

“No, una moto nueva puede ir desarrollándose, puedes ir trabajando y aportar modificaciones. La fábrica trabaja para mejorarla. Mi moto es esta y es la que es, le tengo que sacar todo el petróleo que pueda. Puedo adaptar alguna cosa pero no evoluciona. Al final, todas las energías de la fábrica están vertidas en la última moto, y es la que tiene más margen de mejora. Pero ahora estoy satisfecho con la moto que tengo, pero el año que viene voy a tener la nueva”, zanjó el italiano.

Las fotos del Gran Premio de Valencia 2020 de MotoGP