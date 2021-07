Morbidelli: “Me gustaría realizarme como piloto, pero no tener la vida de Márquez o Rossi”

Morbidelli es uno de los pilotos más reflexivos del campeonato, una impresión que cualquiera puede constatar en cada una de sus comparecencias ante los periodistas.

El italiano vivió desde la distancia el embrollo protagonizado por Viñales y Yamaha durante el último gran premio, en Assen, donde el español y la marca de los diapasones formalizaron su divorcio con vistas al curso que viene, un año antes de la fecha que estipulaba el contrato que ambos firmaron a principios de 2020.

El actual subcampeón del mundo se recupera en su casa de la operación a la que fue sometido en la rodilla izquierda, muy tocada desde hace tiempo y que se acabó de machacar hace menos de una semana, mientras se entrenaba. En Assen, el domingo pasado, le sustituyó Garrett Gerloff, que también suena como posible recambio suyo en el Sepang Racing Team (SRT), en caso de ser reclamado por la escudería de fábrica de Yamaha.

Los cirujanos que le intervinieron del menisco y el ligamento cruzado anterior no establecieron un tiempo de baja, al menos públicamente, pero parece improbable que el corredor romano pueda subirse a la moto en Austria, en el primer gran premio tras el parón, programado para el 8 de agosto.

Inicialmente, Morbidelli ya ha firmado la prolongación del acuerdo que le vincula al SRT para 2022. Sin embargo, su contrato contiene una cláusula que estipula que, en caso de recibir una oferta de un equipo oficial, tiene la potestad de romperlo. A estas alturas de la temporada y si atendemos a las pocas alternativas que ofrece el mercado, el movimiento más lógico sería precisamente ese. En caso de concretarse esa maniobra, Morbidelli volvería a coincidir en el garaje con Fabio Quartararo, su compañero de equipo en 2019 y 2020.

En el caso del #21, su rendimiento en este 2021 no se asemeja lo más mínimo al exhibido el pasado ejercicio, en el que, a final de año, fue señalado por muchos como el piloto más en forma de todos.

A estas alturas de la temporada, Morbido ocupaba en 2020 la quinta plaza de la tabla general y acumulaba una victoria (Misano) y dos podios, además del que se le escapó en Jerez, al romperse el motor de su M1.

Actualmente figura el 13º en la clasificación, con un solo podio (fue el tercero en Jerez), y con cuatro ceros en su casillero, además del que significó su baja en Holanda.

A pesar de los malos números que arrastra, se entiende que Morbidelli sigue fiel a su filosofía, esa que le lleva a no obsesionarse con la victoria sino en todo aquello que está en su mano en el camino hacia ella.

“Ganar es un reflejo del trabajo que has hecho antes de conseguirlo; es un reflejo de la persona y el deportista que eres. Muy pocas veces me centro en ganar, porque es el último paso, el que llega solo. Yo me concentro en los pasitos que hay antes de ese último. Para ser un mejor piloto y una mejor persona. Y después, si todo sale viene, entonces llega la victoria”, reflexiona el piloto, en conversación con Motorsport.com.

Morbidelli no esconde que siente una especie de envidia sana cuando repasa todos los triunfos deportivos que configuran el palmarés de estrellas como Rossi, Márquez o Mick Doohan, por nombrar a tres de los más reputados. Eso sí, de la presión que deben soportar cuando salen del paddock no quiere ni oír hablar.

“Me gustaría realizarme como piloto, pero no tener la vida de Valentino, de Márquez o de Doohan. Me gustaría vivir mi vida. Estoy muy concentrado en mi vida. Eso sí, me inspiro cuando veo a grandes deportistas como Marc o Vale, en esos puntos en los que ellos han tenido éxito y yo todavía no”, zanja Morbidelli.

