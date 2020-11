En un fin de semana pasado por agua, los pilotos tuvieron que salir a la carrera en seco con la única información del warm up disputado en esas condiciones. Franco Morbidelli tomó una arriesgada decisión siendo el único de la parrilla que montó el neumático duro trasero.

La apuesta del piloto del Petronas no salió bien, pero no por este motivo. Tras partir desde la octava plaza de la parrilla, se mantuvo ahí durante las 10 primeras vueltas. Desde ese momento empezó a perder posiciones hasta finalizar 11º, solo por delante de Stefan Bradl, Maverick Viñales –que salió desde el pitlane–y Fabio Quartararo –que se fue al suelo en la primera vuelta–.

"Por la mañana fui rápido con el trasero duro, así que dije '¿por qué no?' La temperatura era cada vez más alta, así que mi elección tenía lógica", explicó Morbidelli.

Sin embargo, el italobrasileño parece que sufrió un problema similar al que tuvo su compañero Quartararo en el Gran Premio de Aragón, cuando puso más presión de la cuenta en el neumático delantero.

"El problema es que no sé si fue la elección correcta, porque me afectó la presión en el delantero. Cuando vamos en grupo hay este problema, la presión se dispara y el tren delantero se vuelve muy, muy difícil de manejar. Tienes que entrar en modo de seguridad. No podía empujar, así que no puedo decir si fue la elección correcta o no. Supongo que con la temperatura otras motos tienen este aumento de presión, pero no sé cuánto les afecta", comenta.

Morbidelli acabó la carrera cómo pudo, pero la victoria de Joan Mir prácticamente le deja sin opciones de cara al título.

"Las posibilidades de ganar el campeonato casi han desaparecido, estamos mucho más lejos de Joan, que se lo merece más que nadie. Pero la diferencia entre el segundo y yo se redujo, así que todavía estamos en juego para eso", finalizó.