Morbidelli reparte la culpa con Pol Espargaró en su incidente tras ser acusado

El piloto del Repsol Honda tuvo un susto al salir de la chicane Camino de los bueyes en la primera vuelta de la carrera en Le Mans que obligó a Morbidelli a tomar por el interior la siguiente curva.

Espargaró frenó bruscamente en esa curva tratando de adelantar a Valentino Rossi, y Morbidelli se vio obligado a irse largo hasta la grava tras un toque y se cayó.

El español cree que Morbidelli es el único responsable de la acción, aunque la calificó como un "lance de carrera".

"Bueno, el problema fue que Morbidelli llegó demasiado caliente, cometió un error en la frenada y me tocó", dijo Espargaró. "Tenía a Valentino por fuera, he tocado a Valentino. Me lo encontré por el paddock, hemos hablado poco y me ha dado la razón. Está claro que Franco frenó demasiado tarde y tuvo un toque conmigo, y yo tuve toque con Valentino".

"Es algo que puede ocurrir en las carreras. Es un lance de carrera, pero no podemos ignorar quién es el que inició todo y quién es el que tocó a otro piloto, que en este caso fue Morbidelli frenando demasiado tarde".

Cuando Motorsport.com le trasladó las palabras de Espargaró a Morbidelli, el piloto del Petronas respondió: "Creo que la culpa tiene que ser compartida porque cuando vi que Pol tenía el susto, pensé que estaba fuera".

"Así que intenté adelantarle porque iba mucho más rápido, me fui por el interior y pensé que después del susto él tomaría la siguiente curva con un poco más de cuidado".

"En cambio, después de ese susto fue realmente agresivo para intentar atacar inmediatamente a Vale y no me lo esperaba".

"Le toqué en la parte trasera, acabé fuera de la pista y no pude controlar la moto. Así fue el incidente, según mi opinión", zanjó.

Las mejores fotos del caótico GP de Francia 2021 de MotoGP

Caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 1 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Intercambio de motos 2 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 3 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 4 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 5 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 6 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 9 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 10 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 11 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 12 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 13 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 14 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 17 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 18 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 19 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 21 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 22 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 24 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team Johann Zarco, Pramac Racing 25 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 28 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 29 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 31 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 32 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Jack Miller, Ducati 33 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Jack Miller, Ducati y el tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 35 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 36 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los pilotos franceses segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing y el tercer lugar Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing posan con la bandera de Francia 37 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 38 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Jack Miller, Ducati Team 39 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 40 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 41 / 41 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images