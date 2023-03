Morbidelli critica que los pilotos necesiten ser "como un camaleón"

Cargar el reproductor de audio

Franco Morbidelli estuvo todo el 2022 intentando adaptar su estilo de pilotaje 'ultra suave' a la Yamaha de la temporada pasada, pero sólo consiguió sumar un total de 42 puntos en toda la campaña, una cifra muy baja en comparación con los 248 de su compañero de equipo Fabio Quartararo, quien logró tres victorias en su camino hacia el segundo puesto en el mundial.

Mientras que la Yamaha siempre había sido conocida por su naturaleza "amigable" con el piloto, los últimos cambios en la M1 han requerido un estilo de pilotaje mucho más agresivo para sacar el máximo partido de la moto, sobre todo en la sesión de clasificación.

El piloto nacido en Roma, Italia, asegura que ha trabajado muy duro durante el invierno para adaptar su estilo y afirma que ahora se siente capaz de pilotar la Yamaha con más agresividad que antes.

Sin embargo, no está muy de acuerdo con la idea de que los pilotos ahora necesitan adaptarse más al paquete que tienen en lugar de intentar moldear la moto a su alrededor si quieren tener alguna esperanza de ganar el campeonato del mundo de MotoGP.

"Cuando estoy encima de la moto, siempre intento tratarla con suavidad", dijo Morbidelli tras el test de pretemporada de Sepang del mes pasado.

"Pero creo que si quieres ser campeón ahora tienes que ser como un camaleón y tienes que tener el estilo de pilotaje que tu paquete necesite. Así que ya no me siento como un piloto delicado. Si te has fijado, lo he quitado de mi perfil de Instagram".

"Creo que ahora pilotamos de forma bastante más agresiva, aunque sea una moto con motor de cuatro cilindros en línea, creo que pilotamos de forma bastante agresiva".

"No presté mucha atención a los demás pilotos en realidad, pero creo que al menos en las curvas, no sé, quizás soy un tipo optimista, creo que somos capaces de ser más delicados en las curvas cerradas y más rápidos en las curvas redondeadas".

Yamaha no registró ningún tiempo de vuelta destacado en la última jornada del test en Sepang del mes pasado, con Quartararo y Morbidelli acabando en la 17ª y 20ª posición de la general.

A pesar de estar contento con el paso adelante que ha dado Yamaha con su motor, Quartararo admitió que la M1 de 2023 es "una pesadilla" en el modo 'time attack' (modo de ataque).

Los entrenamientos de pretemporada concluirán este fin de semana con dos últimos días de rodaje en el Circuito Internacional del Algarve (Portimao) antes de la ronda inaugural de la presente temporada, que tendrá lugar el fin de semana del 26 de marzo en Portugal.

