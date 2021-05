Morbidelli: “Estoy pilotando más animal”

El italiano se encontró a última hora con la noticia de que le habían cancelado sus dos vueltas más rápidas que le clasificaban directamente para la Q2 y se veía obligado a ganarse su pase en la primera criba cronometrada.

Morbidelli salvó el trance con holgura y pudo acceder a la lucha por la pole, donde 57 milésimas le separaron de Fabio Quartararo y se clasificó segundo para la parrilla de este domingo.

"Me cancelaron dos vueltas, iba al límite. Nos lo dijeron justo antes del FP4, tuve que pasar por la Q1 y no teníamos neumáticos para hacer cuatro time attack, así que hubo un poco de lío en el box", explicó el piloto del equipo Petronas.

"La Q1 es un campo de batalla, el pase se vende muy caro. Tienes que salir con el compromiso como si fueses a la Q2 porque te puedes quedar ahí. El nivel es tan alto que no te puedes permitir perder nada. Pudimos salvar este drama", añadió.

El #21 intentó lograr la pole hasta el límite, protagonizando una salvada en la curva 13 con la moto inclinada a 68º que recordó a las que tantas veces ha hecho Marc Márquez.

"Tuve un susto en la Q2, entre demasiado colado en esa curva. Ha sido muy heavy. Me lo esperaba porque he hecho una frenada muy al límite. Sabía que algo iba a pasar, estaba listo y al final he podido salvar esta caída estilo Marc. Esto pasa cuando estás muy al límite", afirmó.

El vigente subcampeón del mundo asegura que está probando otra forma de llevar su M1 para sacar más partido del material que dispone.

"Me gusta tener una moto muy estable y un estilo de conducción limpio. Este fin de semana he intentado ser un poco más animal en mi pilotaje y ha dado sus frutos. Fuimos detrás de eso con la configuración y la moto es más nerviosa, pero sigue siendo rápida. Fui capaz de ser bastante consistente pilotando diferente. Me siento muy satisfecho del día", comentó.

Morbidelli, que sigue con la Yamaha de 2019, mandó un recado tras quedar, una vez más, por delante de las oficiales de Maverick Viñales (séptimo) y su compañero Valentino Rossi (17º).

"En el deporte hay este tipo de injusticias, estamos atados a los contratos desde mucho antes. Es lo que tengo y sigo adelante", zanjó.

Las fotos de la clasificación del Gran Premio de España 2021 de MotoGP

