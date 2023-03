Morbidelli: "No he perdido la confianza en mí mismo gracias a la Academy"

Cargar el reproductor de audio

El italiano fue subcampeón del mundo y una de las sensaciones de la temporada 2020 al manillar de una Yamaha satélite del equipo Petronas. Una lesión en la rodilla cortó la progresión al año siguiente y le obligó a estar de baja varios meses, coincidiendo con el choque de Maverick Viñales con Yamaha, que acabó con el español en Aprilia.

Tras esa surrealista situación, Franco Morbidelli fue promovido al equipo oficial, con el que terminó la temporada 2021 y completó la 2022 sin dar señales, en ningún momento, del piloto que había demostrado ser en el ya lejano 2020.

En una entrevista con Uccio Salucci, director de la VR46 Academy de Valentino Rossi, que es quien gestiona los intereses del piloto italiano, Motorsport.com preguntó por la situación de Morbidelli.

"No lo sé, la verdad. Si te soy sincero no puedo contestar a tu pregunta", dijo Salucci.

"La Academy y 'Vale’ personalmente, se centra ahora mismo un 60% en Franco Morbidelli y un 40% en el resto de pilotos, estamos trabajando mucho con él. No es fácil, pero no soy capaz de responder a tu pregunta de qué le pasa, no es solo una cosa, son muchas cosas pequeñas que se juntan y que no somos capaces de entender", fue la explicación de Salucci.

Este jueves, en la previa del arranque del Gran Premio de Portugal, Motorsport.com preguntó al piloto cómo valoraba las palabras de Uccio.

"Personalmente siempre he sentido un gran amor de parte de todos los chicos de la Academy y de todas las personas que forman parte de ella, es mi segunda familia, estoy muy bien en ese ambiente", dijo Franco.

"Lo que aún me hace sentir mejor son mis prestaciones en los entrenamientos, que es lo que me da seguridad, siempre son buenas, optimas. No pierdo la confianza en mí mismo, seguramente, gracias a la Academy".

"Siempre hablo con Vale, sí", admitió cuando se le recordó que el #46 dedicaba gran parte de su tiempo a intentar recuperarle, un rescate que Morbidelli espera confirmar este año.

"Vengo este año más agresivo, con más energía, con más ganas de mejorar y de finalmente dar la vuelta a esta situación con más energía. Es el único modo que conozco", zanjó.

