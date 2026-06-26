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Morbidelli, penalizado tras molestar a Bastianini; Moreira sale bien parado

Franco Morbidelli tendrá una penalización en la parrilla de salida del GP de Países Bajos de MotoGP, por haber molestado a Enea Bastianini durante la Práctica. Diogo Moreira recibió una advertencia.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli perderá posiciones en la parrilla de salida del GP de los Países Bajos para la carrera del domingo. El piloto italiano ha recibido una penalización de tres puestos por haber molestado a Enea Bastianini durante la Práctica.

El piloto del VR46 se mantuvo en la trazada mientras iba rodando lento en la curva 13, lo que obligó a su compatriota a tener que cortar en plena vuelta rápida. Bastianini expresó su descontento y Dirección de Carrera anunció rápidamente una investigación.

Tras escuchar a Morbidelli, los comisarios lo consideraron culpable de haber ralentizado a su rival del Tech3, con el agravante de haberlo hecho en la parte de la sesión en la que los pilotos empiezan a hacer vueltas rápidas o 'time attack' para intentar acceder a la Q2, es decir, en los últimos 20 minutos.

"Según los protocolos de penalizaciones transmitidos a los equipos, esta acción fue considerada un incidente de Tipo MGP-SR4: pilotaje lento en la trazada durante los últimos 20 minutos de la Práctica – Molestia a otro piloto que afecta directamente en su paso a la Q2", precisaron los comisarios en su decisión.

 

"Dado que se trata de la segunda infracción de la temporada (la primera en un momento de máxima relevancia), la penalización apropiada en este caso es de tres posiciones en la parrilla", indicaron.

Como siempre con estas sanciones, Morbidelli solo perderá tres posiciones en la parrilla de la carrera principal, y no en la del sprint.

Moreira evita la sanción

Apenas unos minutos antes, Diogo Moreira también fue declarado culpable de haberse mantenido demasiado lento en la trazada, molestando precisamente a Morbidelli. Pero como eso no fue en los últimos 20 minutos de la sesión, el piloto del LCR se saldó con un simple 'warning' o advertencia. Sin embargo, las dos infracciones fueron cercanas, a las 15h38'06 la de Moreira y a las 15h41'25 la de Morbidelli.

Esta temporada, Luca Marini (en dos ocasiones) Michele Pirro, Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Toprak Razgatlioglu han sido penalizados cada uno en la parrilla por infracciones de este tipo, vigiladas de cerca por el Panel de Comisarios comandado por Simon Crafar.

El año pasado, Morbidelli estuvo implicado en numerosos incidentes, lo que le valió críticas por parte de los demás pilotos. Fue penalizado dos veces por molestar a rivales en vueltas rápidas, a Pecco Bagnaia en Tailandia y luego a Marco Bezzecchi en Gran Bretaña.

El italo-brasileño no fue el único piloto vigilado por los árbitros este viernes, ya que Marco Bezzecchi y Raúl Fernández fueron multados económicamente por ensayos de salidas no conformes, arrancando mientras había otro piloto detenido delante de ellos.

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