Después de anunciarse en la víspera del GP de Gran Bretaña que Yamaha no iba a renovar a Franco Morbidelli, el italiano tuvo que aguantar estoicamente como todo el mundo le preguntaba por su futuro durante los cuatro días de competición en Silverstone. La cosa no mejoró este fin de semana en Austria, donde se añadió el aliño de la marcha de Johann Zarco de Pramac-Ducati, lo que deja una flamante y aplastante Ducati oficial de fábrica libre para 2024.

El destino parece haberse conjurado para que esa moto, la más deseada de la parrilla, acabe en manos de Morbidelli, un piloto que no gana desde hace años y que Yamaha ha decidido no renovar por falta de resultados.

"A veces pienso que lo que sucede fuera de la pista es más emocionante que lo que pasa en la pista. Es triste que tanta gente me pregunte por mi futuro porque es más importante que lo que pasa cuando estoy sobre la moto", valoraba Morbidelli este domingo por la tarde en el Circuito de Spielberg.

"Significa que lo que pasa en pista no se valora, no se le presta atención. Porque han pasado muchas cosas en mi fin de semana, pero entre todas ellas lo más importante es qué moto tendré el año que viene", añadía el romano.

Este fin de semana parece que se han puesto de moda los simples con la F1. Fabio Quartararo comparó el dominio de Pecco Bagnaia con el de Max Verstappen; la leyenda Valentino Rossi dijo que el alumno de la Academy había logrado un "hat-trick" de F1. También Franky encontró parangón.

"MotoGP debe crecer en muchas áreas, y una de ellas es ésta. Lo bueno de la Fórmula 1 es que puede potenciar las batallas de los de arriba, pero también las del grupo intermedio. En la carrera del domingo, en nuestra caso, hubo varias", quiso destacar las luchas en el pelotón.

Morbidelli cruzó la meta el domingo 11º, a solo dos segundo de su compañero Quartararo, que fue 8º, liderando el grupo intermedio.

"Mi carrera fue buena, hice algunos buenos adelantamientos, pero tenemos que mejorar. Tengo que mejorar como piloto, los (fabricantes) japoneses pueden mejorar. Parece que las Ducati tienen menos margen de mejora. Tengo mucha adrenalina de la carrera, porque ha sido buena, he recuperado mucho. Quería llegar al grupo que iba de Aleix Espargaró a Jack Miller. Más o menos llegué, pero demasiado tarde y los neumáticos ya estaban acabados. He hecho un buen adelantamiento a Aleix, desesperado, en la curva 7. Luego hubo algunos momentos bonitos con Miller y con Zarco. Pero lo más bonito es el adelantamiento a Espargaró", recordaba aún caliente por la carrera.

El gran handicap de MotoGP actualmente es lograr una buena posición de salida en parrilla, todo pasa por eso el fin de semana.

"Lamento lo del viernes, somos un poco lentos, siempre empiezo demasiado atrás. Quartararo siempre logra comenzar un poco más adelante y esto le crea menos problemas durante la carrera. A menudo logra tener menos problemas con el neumático delantero, adelantando a los pilotos. Las carreras en las que me adelantó, a menudo es porque había comenzado en la parte delantera".

Como a otros muchos, también a Marc Márquez, que aseguró que "está en un momento que se siente prácticamente invencible", a Franco le preguntaron por el gran momento de Bagnaia.

"Todos los que dominan en MotoGP tienen algo especial. Están los que tienen una velocidad increíble como Quartararo, los que tienen potencia como Márquez. Luego están los que siempre logran hacer el movimiento correcto en el momento correcto, logran trabajar perfectamente para crear la química adecuada con el equipo, el entorno perfecto y la energía adecuada dentro del equipo para hacer siempre lo correcto y ganar siempre. Eso es lo que Pecco nos está mostrando. En mi opinión, la clave para su dominio es este, se lo merece todo y es muy fascinante. ¿Qué tengo yo? Si no sabemos, se demuestra que no he dominado lo suficiente para saberlo".

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images