Morbidelli: "Parece que soy un piloto loco pero Miller me echó; eso no es competir"
Franco Morbidelli cargó duramente contra Jack Miller tras una polémica maniobra en la salida de la carrera del GP de Países Bajos en Assen.
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Jack Miller, Pramac Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Franco Morbidelli vivió un domingo tortuoso en Assen. En una pista en la que parecía a un nivel mejor que en las citas más recientes, el piloto italiano no pudo acabar la carrera del Gran Premio de Países Bajos a causa de una caída. Pero su jornada se torció desde el comienzo de la prueba, según explicó posteriormente.
El corredor del VR46 acabó el día verdaderamente furioso, y no tanto con su resultado, sino con Jack Miller. Ante los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, Morbidelli denunció que el australiano del Pramac había hecho maniobras reprobables en los primeros compases de la carrera, y que, pese a que esperaba una sanción por parte de Dirección de Carrera, ésta nunca llegó.
Incluso, Morbidelli fue a discutir la cuestión con el Panel de Comisarios, dirigido por Simon Crafar, para ofrecer su punto de vista. El italo-brasileño se quejó amargamente de que Miller estuvo a punto de echarle en la primera curva, y que después repitió en la 5, sin que los árbitros consideraran nada punible por su parte.
Así lo explicó a los periodistas reunidos en 'La Catedral': "Miller me echó fuera en la primera curva, nos mantuvimos en pie de milagro yo, Diogo Moreira y Maverick Viñales. Después, desde ahí me quedé muy atrás, intenté recuperar lo máximo posible, y cuando volví a alcanzar a Jack, perdí más tiempo porque volvió a hacer una maniobra realmente loca en la curva 5".
"El sentimiento común es que soy un piloto agresivo, que soy un piloto loco, pero lo que ha pasado hoy en la curva 5 ha sido un poco diferente. Hemos visto las imágenes en Dirección de Carrera: sentí a Jack dar un golpe de gas en la 5. Eso ya no es competir, es algo más", denunció.
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"A mí me gusta competir, soy un piloto que lucha, pero no estoy aquí para hacer daño a nadie, es todo lo contrario a mis intenciones. Yo no quiero hacer daño a nadie, quiero luchar por mi posición, e intento hacerlo de la manera más limpia posible. Pero lo que ha pasado hoy en la curva 5 ha sido algo diferente", repitió.
"Esperemos a que Simon Crafar saque sus propias conclusiones, porque fui a hablar con él. Revisamos los episodios que tuvimos en carrera, que fueron tres: uno en la salida, uno en la curva 5 y luego otro en la curva 3", terminó.
Por último, 'Franky' explicó su caída posterior y qué se lleva del fin de semana antes de la próxima cita del curso, en Alemania: "La caída fue un error mío al intentar recuperar, estaba muy nervioso, muy al límite para intentar remontar, acababa de adelantar a Moreira y me fui al suelo en la curva 3. Es una pena, porque tenía una buena velocidad, decente, pero no pudimos ponerla en pista. Intentemos quedarnos con lo positivo, que en cualquier caso ha sido la velocidad. Lo volveremos a intentar en Sachsenring", cerró.
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