Morbidelli: "Nunca pensé en abandonar, aún tengo un fuego enorme dentro de mí"

Cheste.- Subcampeón del mundo en 2020, Franco Morbidelli dio el salto al equipo oficial Yamaha a mitad de la temporada pasada, cuando la marca japonesa se separó, de forma inesperada, de Maverick Viñales. Convaleciente de una lesión en la rodilla, el romano tuvo una reaparición complicada que, se esperaba, fuera momentánea antes de volver a ser el piloto ganador que fue.

Pero la temporada 2022 de Morbidelli, la primera completa en el equipo oficial, no ha cubierto las más mínimas expectativas. Solo al final, en las carreras de Malasia y Valencia, se ha podido ver un poco del Franco de 2020, una situación que no solo disparó las críticas más duras hacia el piloto, sino que avivó las especulaciones sobre su futuro, tanto por parte de Yamaha en busca de un sustituto, como del propio Franco, del que se dice se planteó muy seriamente, hace unos meses, si realmente valía la pena seguir.

Unas especulaciones que llegaron hasta la última carrera, en Valencia, donde el jefe de Yamaha, Lin Jarvis, mantuvo reuniones con varios agentes de pilotos, a lo que se relacionó con una posible llegada al equipo para este mismo martes, en el primer test de pretemporada 2023. Incluso la presencia del astro turco de SBK, Toprak Razgatlioglu, junto a su manager, Kenan Sofuoglu, hizo hervir más aún la olla de los rumores sobre una posible salida de Morbidelli, por decisión propia o del equipo, empujado por las presiones de unos patrocinadores que exigen resultados.

Finalmente todo quedó disipado. Yamaha mantendrá a Morbidelli un año más con la esperanza de poder darle una moto más competitiva con la que poder demostrar sus cualidades, mientras que el corredor asegura que "nunca pensé en arrojar la toalla".

"Tengo 27 años y he pasado por situaciones mucho más duras en mi vida", explica el italiano a Motorsport.com en relación a la trágica muerte de su padre cuando él solo era un niño.

"No es el momento ahora de tirar la toalla, nunca he dejado nada que haya empezado hasta que lo consigo", añade.

"Aún me siento joven y con un fuego gigante dentro de mi. No es verdad que haya pensado en dejarlo. Siempre mantengo la concentración y no pierdo energías pensando en lo que pasa fuera, eso puede llevar a parecer que estoy perdido, pero no lo estoy, siempre he estado centrado en lo que quiero hacer", argumenta el corredor, que asegura, cuando le preguntas si la lesión en la rodilla le ha condicionado este año, que "no, nada, en absoluto".

A diferencia de otros deportistas más convencionales, Franco siempre ha sido una persona reflexiva, comprometida y capaz de argumentar cualquier situación, de ahí que su perfil pudiera encajar en el de una persona que mentalmente podía afectarle toda esta situación.

"Cuando las personas no creen en ti o se alejan, es algo que se percibe, se siente cuando hay una pérdida de interés, y yo nunca he sentido eso en Yamaha, de ninguna persona del equipo. Y eso es algo que he apreciado mucho y me ha permitido continuar trabajando duro y seguir apretando al máximo", mantiene.

Ni las criticas, que las ha habido y han sido feroces, han minado la mente del romano.

"Los comentarios de los fans son muy bonitos cuando son positivos, las sensaciones son muy buenas. Cuando son negativos y solo buscan hacer daño, es un daño que necesitas desechar inmediatamente, solo eso. No son comentarios importantes, son legítimos, por supuesto, pero no importantes. Personalmente prefiero centrarme en las criticas y los comentarios positivos, porque esos te llegan al corazón. Los otros también te llegan al corazón, pero hay que desecharlos inmediatamente por higiene mental", zanja el italobrasileño.

