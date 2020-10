Morbidelli se molesta con un periodista que le excluye para el título

Dice Ramón Forcada, su jefe de mecánicos, que Franco Morbidelli se transforma cuando baja la visera del casco y se sube a la moto, dejando en el box su personalidad tranquila y relajada, para convertirse en un killer.

Franco ha destacado siempre por su cordialidad, amabilidad y extrema educación en los encuentros con los medios, pero este sábado se bajó la visera para responder, con firmeza, a las reiteradas preguntas, tanto a él como a Alex Rins, de si van a ayudar a sus compañeros respectivos, Fabio Quartararo y Joan Mir, en la lucha por el campeonato.

“¿Por qué no estamos en la pelea en el campeonato?, esa es mi pregunta”, respondió en tono serio Morbidelli, a lo que el periodista, británico y ex piloto, para más señas, dijo: “Ya me has respondido”.

“No he dicho que no vayamos a ayudarle, le ayudare si lo necesita y si nosotros estamos fuera de la pelea, pero de momento no estamos fuera de la lucha por el título, así que voy a seguir luchando por ello”, zanjó molesto el italiano, que lleva ya tres grandes premios, con este, escuchando la misma pregunta.

Sobre la jornada, en la que Franco terminó con el segundo mejor tiempo en la Q2 y, por tanto, saldrá en primera fila, mucho mejor clasificado su Quartararo (6º), el italiano se mostró encantado.

“Contento con el tiempo de vuelta que he podido cerrar en la Q2 (1:46.945), es todo un logro. Estaba solo al comienzo de la sesión, y al final estaba con Fabio y Rins, pero les dejé que se fueran y no tenía muchas referencias. Les iba viendo de lejos, hice el 1.46 detrás de ellos”, admitió el de Petronas Yamaha.

“Hemos funcionado bien en todas las sesiones, no se nos ve tan fuertes como el fin de semana pasado, pero entonces fuimos fuertes en entrenamientos y débiles en carrera. Espero que se inviertan los términos y esta vez sea al revés. Me siento más fuerte que la pasada semana, pero es un incógnita. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la carrera”, argumentó el romano.

Yamaha está probando este fin de semana una nueva suspensión trasera que el fabricante Ohlins ha traído a MotoGP y que Honda ya usa desde el test de Misano.

“Hemos probado la nueva suspensión trasera. La moto funcionaba mejor, se comportaba de mejor manera y esto es muy positivo”, se limitó a explicar Morbidelli.

