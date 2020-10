El sábado, Franco Morbidelli saltó como un resorte cuando en la rueda de prensa de las poles le preguntaron si iba a ayudar a Fabio Quartararo a ganar el Mundial, respondiendo con otra pregunta: “¿Por qué no estamos en la pelea en el campeonato?”.

La respuesta contundente llegó este domingo en forma de victoria en el Gran Premio de Teruel, un triunfo inapelable, dominando de principio a fin la carrera, liderando todas las vueltas y aplastando a las poderosas Suzuki, que completaron el podio.

Tras la carrera, e igual que hizo en su anterior y primera victoria en MotoGP, en Misano, lo primero que hizo Morbidelli fue felicitar a su equipo.

“Ramón y Andy han hecho una labor sensacional. Ayer estuvieron hasta las 10 de la noche trabajando en el box intentando encontrar esas dos o tres decimitas más que necesitaba, y esta mañana, en el warm up, ya me encontré muy bien con la moto. Sabía que tenía que ir al límite en cada vuelta y es lo que he hecho, dar lo máximo y no pensar demasiado en los neumáticos”, dijo refiriéndose a Ramón Forcada, su ingeniero de pista, y a Andy Griffith, su ingeniero de electrónica.

El italobrasileño encontró rápidamente la frase para analizar una victoria tan trabajada como dominante en Motorland.

“Mi análisis es que quizás fue la mejor carrera de mi vida”, dijo.

“Sabía que tenía que ser agresivo y comencé fuerte. Hubo un pequeño obstáculo con Nakagami, pero luego se cayó y se abrió el horizonte delante de mí. A partir de ese momento, me dije a mí mismo que tendría que darlo todo hasta el final”, explicó el corredor de Petronas.

El italiano apostó por la elección de neumáticos medios delante y detrás, que salió bien.

“Estaba convencido del trabajo que habíamos hecho durante los entrenamientos, así que creí mucho en la durabilidad de los neumáticos y presioné mucho desde el principio. Al final me metí un poco en problemas, pero al parecer los demás también. Fue una carrera muy bonita, apreté muchísimo hasta cuatro vueltas del final”.

El pasado fin de semana, en este mismo circuito, Franco fue uno de los pilotos más fuertes durante los entrenamientos, pero luego en carrera no pudo sacar todo su ritmo y acabó sexto. Esta vez se ha cambiado la tendencia y tras un fin de semana menos potente, en carrera fue incontestable.

La clave fue, seguramente, mejorar el cambio de dirección en las curvas 14 y 15, donde sufrió mucho el pasado domingo.

“Mejoramos mucho en ese sector que fue nuestro punto débil en la pasada carrera. Trabajamos duro para mejorar en el centro de la curva y dimos un gran paso. Esta vez revertimos la situación del pasado fin de semana”, admitió.

La de Teruel es la segunda victoria para Franco y su tercer podio tras acabar segundo en Brno. Allí, igual que en las otras dos carreras, lideró en solitario muchas vueltas, aunque en aquella primera ocasión al final se vio superado por Binder y su KTM, que cuidó mejor los neumáticos.

Pero no fue hasta hoy cuando Franco vivió un ‘momento mágico’ en la carrera.

“Vi un vídeo del jefe técnico de Vietti diciendo que Celestino entra en un área un poco mágica en algún momento de la carrera. Sinceramente, no hice mucho caso y me burlé de él, pero hoy entendí lo que quiso decir, porque todo vino de una manera muy natural. Luego tuve un nivel de concentración muy alto. La carrera fluyó como el agua, fue un viaje, las 23 vueltas pasaron como un chasquido de dedos”, dijo el italiano.

Con este triunfo, ahora Morbidelli se coloca a 25 puntos del líder, Joan Mir, con tres carreras y 75 puntos por delante.

“Estamos a 25 puntos. Hay que ir carrera a carrera, porque estamos lejos, en la lucha pero lejos. Intentaremos seguir dando lo máximo como hemos hecho en esta segunda mitad de campeonato, y dar aún más en estas tres últimas carreras”, zanjó el corredor nacido en Roma.

