Morbidelli se ve "más cerca" gracias a la actualización de la Ducati GP25

Ducati es la marca que cuenta con más pilotos en pista en el Mundial de MotoGP, pero Franco Morbidelli se encontró, en cierto modo, trabajando solo durante los tres días del test colectivo de Sepang. Debido a la ausencia por lesión de Fermín Aldeguer en Gresini, y al hecho de que los otros cuatro pilotos de la marca italiana disponían de la nueva GP26, el romano afincado en Tavullia era el único en el arranque de la pretemporada que pilotaba una Desmosedici de antigua generación.

Sin embargo, el corredor del Pertamina Enduro VR46 acabó convencido de haber realizado un trabajo productivo, terminando con el sexto mejor tiempo en la última jornada (séptimo en la clasificación acumulada de los tres días), a 728 milésimas del 1:56.402 con el que Alex Márquez lideró la tabla.

"Han sido tres días de intenso trabajo, y eso es lo que se necesita para adaptarse mejor al nuevo paquete y recuperar el ritmo con la MotoGP. Hemos conseguido mejorar día a día, así que estoy contento", declaró Morbidelli a los periodistas presentes en Malasia, entre los que estaban los de Motorsport.com, al término del ensayo del jueves.

"Hemos hecho nuestro trabajo, y hemos intentado mejorar siguiendo nuestras sensaciones. Obviamente, siempre hemos estado atentos a las otras Ducati, porque el paquete es diferente, pero hay puntos en los que ellos son más rápidos y otros en los que yo soy más rápido. Estas cosas se pueden intentar mejorar con cualquier paquete, si tus sensaciones coinciden, y eso es lo que hemos hecho", añadió.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

Entre otras cosas, se temía que el paso de la GP24 a la GP25 pudiera complicarle las cosas, dadas las dificultades que encontraron Pecco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio en el curso pasado. Pero, en realidad, Morbidelli explicó que Ducati le proporcionó unas actualizaciones que le permitieron acercarse a la GP26: "En mi opinión, estoy más cerca, porque el año pasado prácticamente no recibí ningún tipo de actualización con respecto a 2024, mientras que este año ha habido varias en mi moto. Esto ya me coloca en una posición mejor".

Cuando se le preguntó si creía haber encontrado las respuestas a las dificultades que había sufrido en 2025, el italo-brasileño explicó: "Estamos trabajando en ello, porque la desventaja sigue siendo de cuatro décimas y media [la referencia parece ser la de su compañero de box, Diggia, tercero], y no es lo que me gustaría. Así que tenemos que seguir trabajando".

Si muchos compañeros de parrilla han repetido casi como un mantra que desde los primeros test de la pretemporada es siempre imposible, o casi imposible, entender las jerarquías entre las distintas marcas, 'Franky', por el contrario, cree que la clasificación vista en Sepang puede ser de primeras bastante veraz: "Por supuesto que se pueden comprobar los valores de la parrilla, basta con mirar la clasificación, porque siempre los refleja. Si miras cómo fue el Gran Premio de Malasia del año pasado, los que estaban delante, siguen ahí ahora", concluyó.