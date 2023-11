Morbidelli: "No quise dejarme engañar por Márquez, es una falta de respeto"

En la segunda mitad de la Q1, cuando se decidían las dos plazas para pasar a la Q2 y, con ello, la opción de conseguir una buena posición de salida en parrilla, algo fundamental hoy en día en MotoGP, se vivió un momento absolutamente anormal. Marc Márquez estaba esperando a que saliera Franco Morbidelli, que el viernes fue 11º y en ese momento estaba segundo para pasar a la Q2. Sin embargo, el italiano, cuando vio al de Honda ralentizó la marcha reiteradamente, incluso señalándole con el dedo de la mano izquierda el suelo al lado de su moto.

"Solo estábamos jugando, era para dejarle claro que no iba a darle la rueda", explicó Morbidelli cuando se le preguntó por ese gesto.

"No quise dejarme engañar por Marc, es una falta de respeto", dijo al final del día.

De cualquier modo, tanto perdió Márquez, que al final tiró y se fue al suelo, como Morbidelli, que no tuvo opción de pasar.

"No hubiera pasado de ningún modo, las Ducati eran más rápidas, así que sabía que no iba a pasar", al final lo hicieron Fabio Di Giannantonio y Enea Bastianini.

"En cambio, si tiraba fuerte para intentar pasar, Márquez podía, con el rebufo, hacer un tiempo que le podía permitir acabar segundo, así que no quise darle esa oportunidad", subrayó.

"Definitivamente, estar allí para jugar con Marc no me ayudó a hacer el mejor tiempo de calificación que podía hacer. Quizá habría pasado o quizá no, si sólo hubiera pensado en hacer el tiempo. Pero de todos modos, estoy más resentido por el viernes, por no haber pasado a la Q2 por 84 milésimas, que por las oportunidades perdidas este sábado", zanjó el tema.

Márquez, por su parte, aseguró que estas cosas suceden cuando "cuando dos pilotos que no nos estamos jugando nada, que no estamos convencidos de nuestra velocidad, se encuentran, yo no quería tirar, él tampoco y esto ha condicionado la clasificación, que se ha arruinado para los dos. Al final, viendo que no íbamos a ningún lado, he decidido tirar yo, pero con la mala suerte de que he llegado a Augusto Fernández, que ha cometido un pequeño fallo y lo he tenido que adelantar y al hacerlo es donde me he caído, con un bache que hay en la curva siete. Tampoco le doy importancia, porque no me cambia la vida ahora mismo salir el 10 o el 15", zanjó el de Honda.