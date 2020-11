La pésima cronometrada de los tres primeros clasificados de la general del Mundial de MotoGP, han contrastado este sábado en el Gran Premio de Valencia con la pole position de Franco Morbidelli, cuarto en los puntos, a 45 puntos de Joan Mir, y todavía con opciones matemáticas de ser campeón.

El piloto italiano del equipo Petronas completó una mala carrera el pasado fin de semana en este mismo circuito al errar en la elección de los neumáticos (duros), pero ha corregido la situación para acabar siendo el poleman.

“Me siento fantástico, hemos sido capaces de entender bien qué sucedió en la primera carrera de Valencia y tratamos de subsanarlo. Inmediatamente el viernes me sentí mejor y hemos estado luchando por las posiciones más altas. Vamos a intentar mantener este ritmo en la carrera”, explicó.

Con 45 puntos de desventaja con el líder, el objetivo más inmediato para Morbidelli es luchar por ser la primera Yamaha o acabar en el top 3 de la general.

“Estoy tratando de extraer lo máximo del campeonato, si es la primera posición será fantástico, si es tercero o cuarto, también estará muy bien. Aún tenemos que apuntar hacia el objetivo del título. Aunque las posibilidades sean minúsculas, siguen estando ahí. Estamos en la mejor posición para atacar la carrera y siempre me fijo como objetivo el máximo, me encuentro bien y puedo aspirar a todo. Si luego lo consigo o no, es otra historia. A ver cómo funcionamos mañana y si podemos llegar a Portugal con el campeonato vivo”, argumentó el italobrasileño.

Tras el error de elección de los neumáticos de la pasada semana, Franco tiene clara su opción para este domingo.

“Los neumáticos los tenemos bastante claros, el medio trasero ofrece un buen agarre en distancia de carrera y vamos a apostar por ellos”.

Durante el fin de semana, el director del equipo Petronas, Johan Stigefelt, dijo que Morbidelli contará en 2021 con la misma moto que el resto de los pilotos de la marca.

“Lo confirmo, la verdad es que pilotaré la misma moto el año que viene que los oficiales. Estoy muy satisfecho por la decisión que han tomado mi equipo y Yamaha”, añadió Franco.

Un Franco que a día de hoy sigue compitiendo con una moto un paso por detrás que las de los dos oficiales y Fabio Quartararo.

“Es difícil compararme con las otras Yamaha porque la moto es distinta y la comparación no es precisa. Trato de analizar los datos si tengo dificultades y veo en qué parte de la pista puedo introducir mejoras, pero si analizas los datos para la puesta a punto estás en un error, porque la naturaleza de las dos motos es completamente diferente. Viene bien para comparar el estilo de pilotaje, pero no sirve para la puesta a punto. Trato de mirarlo pero de la manera adecuada”, explicó.

Una de las claves de que Morbidelli, pese a tener una moto diferente y, sobre el papel, inferior, sea ahora mismo el piloto Yamaha en mejor forma tiene que ver con la presencia de Ramón Forcada como su ingeniero de pista.

“Sí, lo que puedo decir es que Ramón es muy, muy bueno, es un crack en este deporte, cuenta con una gran experiencia y conocimientos, conoce la moto al dedillo y el hecho de que hayamos tenido la misma moto de un año a la temporada siguiente, las modificaciones y ajustes que hemos introducido nos reportan una ventaja. Somos muy precisos, es muy difícil que no funcionen los cambios. Tengo suerte, tengo la fortuna de trabajar con él, nos reporta una gran ventaja”, zanjó el de Roma.

