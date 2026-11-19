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Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"
Franco Morbidelli explicó este jueves en Portimao que ya ha leído el libro de su amigo Valentino Rossi, donde la leyenda italiana hace un repaso de su vida deportiva, generando gran polémica el capítulo del 'Sepang Clash' del 2015.
Germán Garcia Casanova
Editado: 19 nov 2026, 15:43
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Franco Morbidelli, piloto del VR46 Racing Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
La presentación del libro 'La mia storia', la autobiografía autorizada del astro italiano Valentino Rossi escrita en colaboración con el periodista Giorgio Terruzzi, ha generado ríos de tinta desde su lanzamiento el pasado 10 de noviembre, sobre todo por el capítulo en el que el ex piloto detalla, una vez más, su versión de lo sucedido en 2015, el famoso 'Sepang Clash', el encontronazo con Marc Márquez que desde entonces persigue a ambos pilotos.
Si alguien en el paddock de MotoGP conoce a Rossi, sin duda, es su gran amigo Franco Morbidelli, miembro fundador de la VR46 Riders Academy y piloto del equipo propiedad de Valentino en MotoGP.
El piloto italiano afronta sus dos últimos grandes premios en la categoría reina con la formación de Tavullia, antes de cambiar de paddock y enrolarse en el equipo oficial Ducati del WorldSBK, donde formará pareja con el español Iker Lecuona. Allí, Morbidelli tomará el sitio de Nocolò Bulega, que es quien, precisamente, le reemplazará en el VR46, debutando en MotoGP.
Motorsport.com le preguntó a Morbidelli si había podido ya leer el libro de su amigo Valentino.
"Sí, lo leí todo en cinco días", soltó el corredor italiano. "Lo devoré; fue maravilloso porque leer en un solo libro todas las historias que he escuchado a lo largo de los años que conozco a 'Vale' me impactó de una manera diferente, me produjo una sensación distinta. Son auténticas leyendas del motorsport todos los acontecimientos que se narran en ese libro", valoró el italiano.
Valentino Rossi - La Mia Storia
Foto de: Valentino Rossi
"La forma en que está escrito y narrado es fantástica. Es muy adictivo, muy emocionante. Se percibe la atmósfera de las carreras, incluso cuando no se trata necesariamente de carreras, sino de temas que no tienen que ver con las motos".
Para Morbidelli la figura de Valentino ha sido siempre crucial, como la de un segundo padre y su mentor deportivo, de ahí que sea perciba una gran pasión cuando habla de su amigo.
"La historia de 'Vale' fue y sigue siendo fantástica, un viaje extraordinario. Es una estrella mundial que, sin embargo, es cercana a la gente común porque él mismo es una persona muy normal. Proviene de un pequeño pueblo del centro de Italia y siempre ha mantenido una estrecha relación con la gente con la que creció. Estas y muchas otras cosas lo hacen especial, maravilloso".
La lástima, sin embargo, es que de una historia tan fantástica, al final de lo que más se hable es del 2015 y su encontronazo con Márquez.
"También está ese capítulo, y también el punto de vista de 'Vale' sobre ese episodio. Forma parte de su historia y en el libro ofrece una visión más detallada de lo sucedido. Es algo que los fans pueden leer y formarse su propia opinión", aporta el piloto de Roma.
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