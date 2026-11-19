Declaraciones

MotoGP GP de Portugal

Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"

Franco Morbidelli explicó este jueves en Portimao que ya ha leído el libro de su amigo Valentino Rossi, donde la leyenda italiana hace un repaso de su vida deportiva, generando gran polémica el capítulo del 'Sepang Clash' del 2015.

Germán Garcia Casanova

Editado: 19 nov 2026, 15:43

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Franco Morbidelli, piloto del VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La presentación del libro 'La mia storia', la autobiografía autorizada del astro italiano Valentino Rossi escrita en colaboración con el periodista Giorgio Terruzzi, ha generado ríos de tinta desde su lanzamiento el pasado 10 de noviembre, sobre todo por el capítulo en el que el ex piloto detalla, una vez más, su versión de lo sucedido en 2015, el famoso 'Sepang Clash', el encontronazo con Marc Márquez que desde entonces persigue a ambos pilotos.

Si alguien en el paddock de MotoGP conoce a Rossi, sin duda, es su gran amigo Franco Morbidelli, miembro fundador de la VR46 Riders Academy y piloto del equipo propiedad de Valentino en MotoGP.

El piloto italiano afronta sus dos últimos grandes premios en la categoría reina con la formación de Tavullia, antes de cambiar de paddock y enrolarse en el equipo oficial Ducati del WorldSBK, donde formará pareja con el español Iker Lecuona. Allí, Morbidelli tomará el sitio de Nocolò Bulega, que es quien, precisamente, le reemplazará en el VR46, debutando en MotoGP.

Motorsport.com le preguntó a Morbidelli si había podido ya leer el libro de su amigo Valentino.

"Sí, lo leí todo en cinco días", soltó el corredor italiano. "Lo devoré; fue maravilloso porque leer en un solo libro todas las historias que he escuchado a lo largo de los años que conozco a 'Vale' me impactó de una manera diferente, me produjo una sensación distinta. Son auténticas leyendas del motorsport todos los acontecimientos que se narran en ese libro", valoró el italiano.

Valentino Rossi - La Mia Storia

Foto de: Valentino Rossi

"La forma en que está escrito y narrado es fantástica. Es muy adictivo, muy emocionante. Se percibe la atmósfera de las carreras, incluso cuando no se trata necesariamente de carreras, sino de temas que no tienen que ver con las motos".

Para Morbidelli la figura de Valentino ha sido siempre crucial, como la de un segundo padre y su mentor deportivo, de ahí que sea perciba una gran pasión cuando habla de su amigo.

"La historia de 'Vale' fue y sigue siendo fantástica, un viaje extraordinario. Es una estrella mundial que, sin embargo, es cercana a la gente común porque él mismo es una persona muy normal. Proviene de un pequeño pueblo del centro de Italia y siempre ha mantenido una estrecha relación con la gente con la que creció. Estas y muchas otras cosas lo hacen especial, maravilloso".

La lástima, sin embargo, es que de una historia tan fantástica, al final de lo que más se hable es del 2015 y su encontronazo con Márquez.

"También está ese capítulo, y también el punto de vista de 'Vale' sobre ese episodio. Forma parte de su historia y en el libro ofrece una visión más detallada de lo sucedido. Es algo que los fans pueden leer y formarse su propia opinión", aporta el piloto de Roma.

Por si te lo perdiste:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Moreira espera que sus problemas en el codo no le afecten en Portimao

Siguiente artículo Alex Márquez vuelve en Portimao, pero no descarta parar: "Esperaba estar mejor"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Germán Garcia Casanova





Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 h



Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"





Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 h



Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"





Márquez: "Soy humano y hoy el cuerpo me pesaba más porque solo puedo perder yo"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 h



Márquez: "Soy humano y hoy el cuerpo me pesaba más porque solo puedo perder yo"

Más de

Valentino Rossi





¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?



MotoGP



MotoGP 9 d



¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?





Rossi presenta su nueva biografía: "2015 todavía duele, Márquez quería hacerme perder"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



11 d



Rossi presenta su nueva biografía: "2015 todavía duele, Márquez quería hacerme perder"





20 años del título de MotoGP de Nicky Hayden en Valencia 2006



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



22 d



20 años del título de MotoGP de Nicky Hayden en Valencia 2006

Más de

VR46





Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Portimao y quiénes disputarán la Q1





A qué hora es la carrera sprint de Portimao en la que Márquez busca el título de MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



4 h



A qué hora es la carrera sprint de Portimao en la que Márquez busca el título de MotoGP





Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 h



Así vivimos la Práctica de MotoGP del GP de Portugal en Portimao

Últimas noticias





Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



54 min



Así tuvo que cambiar Pol Espargaró el micro por la moto en Portimao "con hora y media de antelación"





La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



La F1 da el primer paso hacia los motores V8 turbo en 2030





Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Bezzecchi: "Encaro este fin de semana como otro cualquiera"





Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



Acosta: "De momento, en lo que más me parezco a Stoner es que tengo cara de pocos amigos"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse