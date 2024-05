Morbidelli: "Liberty Media tiene un diamante en bruto con MotoGP"

Con una sonrisa abierta y un entusiasmo contagioso: así saludó Franco Morbidelli a Motorsport.com en el hospitality de Pramac en Jerez, durante la cuarta prueba de la temporada 2024 de MotoGP que le ha visto dar pasos adelante con la Ducati. La nueva aventura parece ir por buen camino, a pesar de haber comenzado el año con muchos problemas por la lesión del pasado invierno.

Sin pruebas ni kilómetros encima, el italo-brasileño comenzó su adaptación a la GP24 en Qatar, y el Gran Premio de España confirmó que tanto él como el equipo avanzan en la dirección correcta. Pero el Mundial actual es extremadamente competitivo, y no será fácil volver a lo más alto. Hay muchos rivales enfrente, pero el reto es aún más estimulante para Morbidelli, que también nos cuenta sus impresiones sobre el escenario que se abre para el campeonato con la llegada de Liberty Media.

Pregunta: En primer lugar, ¿cómo está?

Respuesta: "Bien, bien... Me he recuperado bien del accidente. Diría que he recuperado la forma bastante rápido".

P: La rapidez es el denominador común de este periodo de la temporada, porque la adaptación a esta Ducati también parece ir bastante rápida...

R: "Estamos empezando a ser rápidos. En Austin, por ejemplo, pasamos directamente a la Q2 y estuvimos entre los siete primeros en todas las sesiones. El comienzo de año fue duro, porque no queríamos el accidente de Portimao, y saltarse la pretemporada ciertamente no ayudó. Pero, gracias a la ayuda de todo el equipo, que ha tenido y me ha dado la actitud adecuada para afrontar este tipo de retos, parece que nos estamos recuperando bastante rápido, ¡así que bien!".

Franco Morbidelli, durante la entrevista

P: ¿Se siente muy cómodo con la moto? Es fácil decir que vas rápido con la mejor moto de la parrilla, pero hemos visto que no es tan obvio ser rápido.

R: "Efectivamente. La Ducati es probablemente la mejor moto de la parrilla o al menos, cuando no lo es, es la que lucha por ser la mejor, como vimos en Austin. Estoy muy orgulloso de ello, feliz y contento de pilotarla. Pero lo que es alentador es la diferencia con las Ducati más rápidas: dos o tres décimas. No está mal, teniendo en cuenta los pocos kilómetros que hemos hecho. Este proceso de adaptación parece ir muy bien, estoy cogiendo la velocidad.

P: Está disfrutando de esta primera parte de la aventura en Ducati con la serenidad que le caracteriza. ¿Su forma de ser, que siempre parece muy tranquila y relajada, le ayuda a afrontar los retos con un enfoque más positivo?

R: "Definitivamente, sí. Mis orígenes están dentro de mí en todo lo que hago. Estoy orgulloso de donde vengo, de mi mitad brasileña. Mi madre es del Brasil profundo, del nordeste. Siempre me han enseñado así desde que nací. Mi madre siempre estuvo muy conmigo mientras crecía y me transmitió mucho de este estilo. Incluso sin darme cuenta. Ahora que voy creciendo y lo noto más, cada vez estoy más orgulloso de ello".

P: Y esto también le ha ayudado en los momentos difíciles, imagino. Pensemos en la lesión de rodilla en 2021, o la última en Portimao...

R: "Los momentos difíciles en la carrera de un deportista están ahí, y cada uno los afronta de la mejor manera que cree. Creo que la calma, la serenidad, son la mejor manera de afrontar los buenos y los malos momentos. Lo que te mantiene en equilibrio es la calma, y eso es lo mejor para no perderse demasiado cuando pasan las cosas, y superarlas de la manera más adecuada".

P: Parece que en estos momentos está superando todas las dificultades de una forma estupenda. ¿Se siente capaz de volver a ganar o luchar por lo más alto en poco tiempo?

R: "Sí, me siento capaz de volver y de ganar. En poco tiempo no lo sé, depende de lo que entendamos por poco tiempo. Pero estoy intentando que este tiempo sea lo más corto posible. Quiero volver y ganar, tengo el equipo y la moto adecuados para hacerlo".

P: ¿Cree que está demostrando que todavía puede estar en la pomada?

R: "No tengo demasiadas dudas de que nos irá muy bien con el equipo. Sólo hay que seguir trabajando así y mejorar, intentar hacer el mejor trabajo posible en el box, en la pista y fuera de ella. Seguir así. Empezamos tarde, pero bien".

P: Va a ser difícil este año, al pensar en la cantidad de rivales competitivos que hay. ¿Cree que estos pasos adelante son aún más evidentes teniendo en cuenta el alto nivel del MotoGP actual?

R: "¡Es un MotoGP estelar! Hay 12 ó 14 pilotos que pueden aspirar a la victoria y a las primeras posiciones. Como hemos visto en estas primeras carreras, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Pedro Acosta y Marc Márquez van muy fuertes. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, Maverick Viñales demostró que puede ir aún más fuerte. Es un MotoGP difícil de predecir, pero muy divertido. Hay muchos aspirantes a las primeras posiciones".

P: Un año después, ¿aún tiene dudas sobre el formato al sprint?

R: "Por lo que me han dicho mis amigos, es muy bonito. Así que si a ellos les gusta, a mí también. Seguramente es más peligroso para un piloto hacer dos carreras por fin de semana y 40 al año. El trabajo y el compromiso de los pilotos se duplica, pero si al público y a la gente que está en casa o en el circuito les gusta, estoy muy contento".

P: Y ahora llega Liberty Media... ¡otro buen cambio!

R: "¡Sí! Llega Liberty... No sé cuánto cambiarán las cosas para nosotros, y si los pilotos tendremos que volver a aumentar nuestra carga de trabajo. Pero de todas formas hemos visto que con la Fórmula 1 han hecho un gran trabajo en muchos aspectos, especialmente en términos de comunicación. Veremos qué hacen con nosotros".

P: Así que podría ser un gran Mundial tanto en talento como en espectáculo. ¿Qué le gustaría ver en una hipotética docuserie de MotoGP?

R: "¡Quién sabe! En mi opinión, lo bonito de este deporte son las carreras y lo que ocurre en la pista. Las peleas que hay entre los diferentes pilotos... Ese mundo que existe durante la carrera, no sólo en las primeras posiciones. Pero ahora en MotoGP hay peleas de este nivel... ¡en el Top 15! Te pongo un ejemplo: ahora en las últimas posiciones está Fabio Quartararo, que es campeón del mundo y uno de los pilotos más brillantes de esta categoría. Están pasando muchas cosas en las carreras, y eso es algo muy bonito en MotoGP".

P: ¿Podemos decir que Liberty Media tiene el camino allanado en este sentido? No hay duda de que no falta espectáculo en el MotoGP actual...

R: "Definitivamente. Hay un diamante en bruto, y el espectáculo de MotoGP es increíble. Y yo quiero estar ahí, me gustaría estar en la zona de los pilotos que son más fáciles de contar, lo reconozco. A ver si consigo tener un capítulo de la docuserie sólo para mí".