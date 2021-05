Morbidelli: “La emoción explotó por todo aquello que estamos viviendo”

La comunicación entre Yamaha y Franco Morbidelli es inexistente. Desde que el corredor italiano se sentara a hablar con el máximo ejecutivo del equipo oficial en las carreras, Lin Jarvis, quien le dejó claro que la falta de apoyo de la fábrica se reduce a un simple tema económico derivado de la COVID-19, no ha habido más contacto.

Morbidelli es el único corredor de Yamaha que no cuenta con material 2021 y junto a su jefe técnico, Ramón Forcada, ha quedado aislado de cualquier posibilidad de cambio o mejora, con lo que tiene tendrán que inventar, uno encima de la moto y el otro en el garaje, lo que puedan para subsistir.

Esta delicada situación ha llevado a Morbidelli a empezar a escuchar posibles ofertas de futuro e incluso a barajar la posibilidad de irse el año que viene al equipo de su amigo Valentino Rossi, el VR46, por más que Il dottore cree que Franco debe estar en una estructura oficial.

Franco ganó el año pasado tres carreras y se proclamó subcampeón del mundo, pero es el único piloto de la parrilla, al margen de los novatos de Ducati Bastianini y Marini, que no tiene una moto oficial.

Este cóctel es el que hizo estallar las emociones del corredor romano tras cruzar la meta tercero la carrera del Gran Premio de España, volviendo al cajón tras un inicio de temporada descorazonador.

“La celebración de Jerez fue muy intensa, en primer lugar, porque se trata de un podio en MotoGP, y después por todo aquello que estamos viviendo”, dijo Franco en referencia a su situación dentro de la estructura satélite Petronas.

“Podemos decir que este podio me supo de un modo especial, me sentí fantásticamente bien y experimenté una explosión de emociones. Se me juntaron todas las sensaciones en ese momento, se desbordaron las emociones cuando crucé bajo la bandera a cuadros”.

Con una moto de 2019 y sin posibilidad de mejora, Morbidelli deberá multiplicar sus esfuerzos si quiere mantener el nivel del pasado año.

“Mis expectativas ya tuvieron que ser reevaluadas desde las dos carreras de Qatar, me di cuenta inmediatamente de que debía volver a subir el listón si quiero hacer una temporada como la del año pasado. Espero seguir en la misma línea que ahora y seguir trabajando con mi equipo, dar el máximo siempre que pueda”, admitió.

Una tendencia positiva que puede verse mermada este fin de semana en el Gran Premio de Francia, donde se anuncia lluvia, un elemento siempre complicado, aunque a veces puede favorecer a determinados pilotos.

“Desafortunadamente no creo que vaya a ser el caso, nunca he sido rápido en mojado. Trato de ser rápido, pero por alguna razón nunca soy capaz de ir deprisa. Va a ser una oportunidad para tratar de mejorar en este tipo de condiciones y ver si lo que hicimos en los test de Jerez nos funciona también en mojado. Espero que sea útil para mejorar los resultados, pero no suben mis opciones por el hecho de que sea un fin de semana con lluvia”, zanjó el italobrasileño.

Las fotos de la temporada 2021 de Franco Morbidelli en MotoGP

Tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 1 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Razlan Razali, Tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 2 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Franco Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT celebra con el equipo 3 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Johan Stigefelt celebra co el equipo 4 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 9 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 11 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 12 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 13 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 14 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 15 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 16 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 17 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 18 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 19 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 20 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 21 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 23 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 24 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 25 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer Lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 26 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Jack Miller, Equipo Ducati, segundo lugar Francesco Bagnaia, Equipo Ducati, tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 27 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 32 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 33 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 35 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 36 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 38 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 39 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 40 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 41 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 42 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 tras la clasificación: Jack Miller, Ducati, ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 43 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Top 3 tras la clasificación: Jack Miller, Ducati, ganador de la pole Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 44 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 45 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 46 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 47 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 48 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 49 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 50 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT junto a Ramón Forcada 51 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT y Ramón Forcada 52 / 52 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images