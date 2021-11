Morbidelli: "Rossi fue tan rápido que tuve que quedarme toda la carrera detrás de él"

Morbidelli rodó muy cerca de Rossi durante las 27 vueltas de la carrera de MotoGP en Cheste. Finalmente cruzó la meta 11º, a rueda del piloto del Petronas Yamaha

El italobrasileño afirmó que trató de presionarle en la parte final, pero dijo que el #46 estaba "pilotando de forma increíble".

"Sí, ha sido genial tener la suerte de hacer toda la carrera detrás de él", comentó Morbidelli. "En realidad, antes de la carrera solo quería estar lo más lejos posible de él. No quería involucrarme en nada, pero en un momento dado me encontré justo detrás de él y me dije 'vale, vamos a intentar empujar y quizás adelantarle o hacer algo'. Pero era tan rápido y tan inabordable que tuve que estar toda la carrera detrás de él".

"Pensaba que tenía mucha, mucha suerte de disfrutar de sus últimas vueltas en MotoGP desde una posición realmente especial. Y fue genial, estaba pilotando de forma fantástica, increíble. Aumentó el ritmo en las últimas vueltas y se podía ver que estaba apreciando y disfrutando realmente sus últimos momentos en MotoGP".

(Antes de seguir leyendo, haz click en este enlace o en la imagen para ver las fotos de la carrera de MotoGP del GP de Valencia 2021)

Después de comenzar la temporada con la Yamaha de 2019 en el equipo Petronas SRT y de perderse cinco carreras por una lesión de rodilla, Morbidelli dio el salto al box oficial de la marca de los diapasones. El #21 admitió que ha sido una "temporada de locos".

Aún así, dice que su 11ª posición en Valencia, a 14,085s del ganador, es un resultado muy alentador de cara a su primer año completo como piloto oficial de Yamaha en 2022.

"Sí, una temporada loca, con muchos altibajos, más bajadas que subidas", señaló. "Pero esta última carrera nos hace terminar la temporada con sabor de boca dulce y una gran confianza para el próximo año".

"Ahora se trata de entender bien en [el test de] Jerez lo que necesitamos para el próximo año, si lo que hicimos es mejor. Jerez es una pista de derechas y me permitirá trabajar mejor. Y hacer una buena recuperación este invierno, y prepararme bien para el año que viene", remachó.