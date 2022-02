Morbidelli: "Limpiar la pista no debería ser cosa nuestra, es peligroso"

Cargar el reproductor de audio

Mandalika.- Dirección de Carrera paró durante unas horas el primer test de pretemporada en Indonesia tras comprobar los pilotos que la lluvia de la noche había llenado el asfalto de barro y suciedad. Tras una reunión de la Comisión de Seguridad, Dirección de Carrera pidió a los pilotos, de obligado cumplimiento, que dieran 20 vueltas cada uno a la pista en un plazo de tiempo concreto, con la finalidad de limpiarla y hacerla más segura.

No todos estuvieron de acuerdo, Marc Márquez fue de los que concordó con la decisión de los responsables de MotoGP, otros pilotos, como Aleix Espargaró, aseguraron que no han ido a Mandalika “a limpiar la pista”, una postura en la que también se alineó Franco Morbidelli, pero con matices y de forma razonada.

"Los pilotos no deberían tener que limpiar la pista. Es peligroso rodar sobre tierra con una MotoGP. Es muy peligroso, y nadie quiere salir a la pista", dijo el italiano de Yamaha.

"La Ducati es una moto que tiene mucho agarre y mucha carga aerodinámica. Hoy se ha podido comprobar. Si uno lee bien lo que han hecho las distintas motos en pista, se dará cuenta de que los pilotos de Ducati eran los que rodaban con la pista sucia. Y eso es porque, con sus motos, se sentían suficientemente seguros como para rodar en esas condiciones, y limpiar la pista", fue el argumento del romano.

"Al mismo tiempo, para otros pilotos, la sensación no era la misma. Por suerte, algunos pilotos de Ducati y otros de KTM salieron, porque, desde mi punto de vista, sus motos son las que tienen más agarre mecánico. Lo hicieron muy bien, porque es un trabajo que no les correspondía. Poco a poco, los demás pudimos salir", añadió.

Morbidelli, que sigue recuperándose de la operación en la rodilla que le tuvo media temporada pasada fuera de combate, acabó 12º en la hoja de tiempos tras completar 75 vueltas.

"Me siento mejor que en Sepang", dijo en referencia a su rodilla lesionada.

"A pesar de los cambios de dirección rápidos de este circuito, que me preocupaban un poco, me he encontrado bien. Veremos cómo evoluciona la cosa, pero pude dar 75 vueltas y no tomé ningún calmante, algo que sí tuve que hacer en Sepang", en referencia a los dos días de test celebrados allí el pasado fin de semana.

