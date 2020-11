Morbidelli: “En todas las carreras hay una ‘zona Suzuki’; espero a Rins”

El de Petronas-Yamaha cuenta con un colchón de cuatro puntos sobre Alex Rins en la general, que serían cinco ya que al tener tres victorias este año, por una del español, en caso de empate gana Morbidelli.

Para el italiano, la distancia en parrilla con el de Suzuki no cree que sea un problema para que, en carrera, el #42 llegue a alcanzarle.

La jornada fue estresante para Franco, ya que tuvo que pasar por la Q1 y en ella estuvo a punto de ver, ya sentado en el box, como casi le arrebatan la posibilidad de pasar a la Q2, que logró por solo una décima.

Así te contamos la clasificación del GP de Portugal: Resumen: la clasificación del GP de Portugal de MotoGP

“Ha sido un día muy emocionante, no me sentía muy bien por la mañana. Desafortunadamente no pude pasar a la Q2 directo, tuve que apretar los dientes y pasar por la Q1, que siempre es difícil porque hay pilotos muy fuertes”, explicó Franky.

Morbidelli hizo un tiempo de 1:39.276, que le daba la segunda posición de la Q1, y a falta de más de un minuto del final se fue al box. Con el reloj a cero, Brad Binder casi le quita el pase a la Q2, marcando al final un tiempo de 1:39.390 que le dejó tercero.

“Esperaba que mi tiempo fuera suficiente, lo fue pero por un momento Binder parecía que me lo iba a quitar. Me dio mucho miedo, pero al final no mejoró en el último sector y pasé a la Q2. Funcioné muy bien en la qualy, fue muy positivo, pero así es como son las cosas en MotoGP. Por solo una décima podía salir el 13º, y al final saldré segundo, por lo que estoy muy contento”.

Además de la victoria, para Morbidelli está en juego el subcampeonato del mundo.

“Va a ser una prueba importante. Sin duda, sé que Alex Rins va a llegar en algún momento de la carrera, voy a tratar de acertar la elección de los neumáticos, ir lo más rápido posible y tener un buen ritmo hasta que Alex remonte”, explicó.

Morbidelli, introdujo un nuevo concepto que no se había escuchado hasta ahora en MotoGP.

“Ya sabemos que en carrera siempre hay una ‘zona Suzuki’, y hay que prepararnos para cuando llegue ese momento, extraer el máximo potencial del neumático en las vueltas iniciales. Ahí residirá la clave”, dijo por la facilidad que tienen las Suzuki y sus pilotos de, pese a salir atrás, conectar con los de delante y ser fuertes.

Además del subcampeonato, Franco podría ser el piloto con más victorias esta temporada (4) si gana mañana.

“Hay dos grandes aspectos para esta carrera, pero lo más importante es conseguir asegurar el subcampeonato y, en general, es lo que voy a tratar de conseguir. No hay duda que para hacerlo hay que hacer una buena carrera, pero hasta que estemos ahí no sabremos en qué consiste hacer una buena carrera. En cualquier caso, para mí es más importante el subcampeonato que la cuarta victoria”, aclaró.

Morbidelli llega a este fin de semana tras ganar el anterior gran premio, en Valencia, con una vuelta final muy luchada con Jack Miller, adelantándose ambos hasta en cuatro ocasiones.

“Espero que no se repita lo de Valencia, mi corazón no lo resistirá”, zanjó el italobrasileño.

