Morbidelli: "Acosta trasciende el motociclismo, como Valentino Rossi"

Es innegable, que hoy en día, el Mundial de MotoGP ha perdido algo de atractivo para el público general, a pesar de la batalla por el título entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que ha llegado viva al último gran premio del año, y de los esfuerzos del promotor del campeonato, Dorna, por remontar el vuelo, con cambios en el formato como las carreras al sprint para este 2023.

En su llegada a Valencia para afrontar su última carrera con Yamaha, antes de dar el salto a Ducati y al Pramac, Franco Morbidelli fue abordado por la popularidad actual del campeonato y dio un par de reflexiones interesantes.

"MotoGP no se valora lo suficiente", comenzó el italiano sobre las audiencias de MotoGP en su país. "Somos una gran cantera [por número] de espectadores de pago, luego están los nostálgicos que ya no lo ven, quizá porque Valentino Rossi lo ha dejado o por otras razones. Desde luego es una pena, porque es un nivel estelar el de MotoGP. Donde un ocho veces campeón del mundo a veces acaba 15º, y no sólo porque no pilota una Ducati. Donde cada fin de semana hay muchas cosas que contar".

Pero, al continuar su discurso, el romano señaló a Pedro Acosta como la persona que puede permitir que MotoGP vuelva a dar un salto cualitativo en términos de popularidad, porque ve en el español algo que trasciende al motociclismo, como ya le ocurriera a su mentor y patrón en la Academy.

"Seguro que puede ayudar una estrella en bruto como Pedro Acosta. Es un piloto que ha ganado desde el minuto cero en que llegó a este campeonato, impresionando y sorprendiendo. Este tipo de atleta es algo que trasciende el motociclismo, como Valentino ha conseguido hacer en el pasado. Esto es algo que podría devolver a MotoGP un interés mucho mayor del que tiene, claramente si sigue rindiendo así. Podría aliviar todo el trabajo de comunicación que hay a su alrededor".

Al hilo de si, por tanto, cree que es necesario tener un ganador continuo y que sea fácilmente identificable, Morbidelli concluyó: "Muchos ganadores no trascienden, pero es demasiado fácil tener a Muhammad Ali, o tener a Valentino Rossi o a Tiger Woods. Hay que saber hacerlo como la NBA, que consigue crear un ídolo para cada equipo, valorando a cada deportista de cada equipo".