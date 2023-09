El español se sacó del sombrero una última vuelta estratosférica en la segunda criba de la cronometrada en San Marino, donde rebajó el récord absoluto de la pista que Marco Bezzecchi había fijado la jornada previa. En un momento en el que las diferencias entre unos y otros son menores que nunca, las cuatro décimas que le separaron de Bezzecchi, que arrancará el segundo, son la prueba más evidente del potencial de Jorge Martín en Misano.

A pesar de ello, Martín cree que la comodidad con la que rueda con la especificación media de la goma trasera le otorgará más posibilidades de imponerse en la carrera larga del domingo, dado que el sábado optará por salir a correr la sprint con el neuático blando, que iguala un poco más las cosas.

"Tengo más posibilidades de ganar mañana que hoy, pero será un buen día para intentarlo. A diferencia del resto, con la media me encuentro mejor que el resto. Con la goma blanda iremos casi todos en igualdad de condiciones", declaró el corredor de Pramac, que en ese giro que le dio la pole tuvo la inmejorable referencia de Dani Pedrosa, un auténtico compás.

"Venía detrás de Dani, que me hizo de referencia y me fue muy bien. Me tiré con todo en las últimas vueltas. En la última curva no sabía si me iba a caer, pero lo salvé", relató el #89, mucho más entero físicamente que los dos rivales que le acompañarán en la primera fila de la parrilla.

Bezzecchi, a su derecha, aún arrastra muchos dolores en la mano como consecuencia de la caída de la semana pasada, en Montmeló, en aquella melé que organizó Enea Bastianini. "Estoy contento aunque hoy fue más duro físicamente. Me duele mucho la mano y la segunda tentativa de vuelta rápida me costó", afirmó el piloto del Mooney VR46, que arrancará desde la primera fila por cuarta vez esta temporada.

A su lado lo hará Pecco Bagnaia, uno de los que peor parado salió de la última cita en Barcelona. A pesar de no tener nada roto, el atropello de Brad Binder, que le pasó por encima, le dejó las piernas de lo más magulladas. "Estoy muy contento. No es fácil porque cuando tengo que empujar tanto, inclino la moto y en el lado derecho me cuesta. Si tengo en cuenta cómo estaba hace seis días, es como un sueño", comentó el actual campeón y líder de la tabla de puntos. "Tengo la suerte que Martín corre para Ducati y puedo ver sus datos", remachó el turinés.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images