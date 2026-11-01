MotoGP GP de Malasia

Mir vuelve a sufrir mareos y abandona en Sepang: "Estoy preocupado"

Aunque Joan Mir volvió a la acción este fin de semana en Sepang, tras estar ausente desde Misano, este domingo volvió a abandonar con los mismos problemas físicos que le venían afectando.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 1 nov 2026, 11:36

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Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Asif Zubairi

No ha sido del todo satisfactorio el regreso de Joan Mir al Mundial de MotoGP. El piloto español estaba ausente de la competición desde el pasado GP de San Marino, por unos problemas físicos que se mantuvieron en privado hasta que el propio campeón de 2020 los reveló en su llegada a Sepang: consistían en problemas de visión y mareos, por cansancio extremo, que ya sufría desde la primera mitad de la temporada, pero que dejó de poder controlar precisamente en Misano.

El mallorquín experimentó una mejoría y decidió volver a subirse a su Honda en Sepang. No le estaba yendo mal el fin de semana, tras pasar directamente a la Q2 y clasificarse undécimo en la parrilla. La sprint del sábado resultó más problemática, 16º. Pero la carrera larga estaba resultando mejor, hasta que tuvo que retirarse por los mismos problemas que venía experimentando hasta antes de su marcha.

El español rodó décimo durante buena parte de la carrera hasta que, pasadas unas vueltas, tuvo que enfilar la calle de boxes para aparcar su RC213V y retirarse. Justo tras la carrera, un preocupado Mir confirmó que la decisión tuvo que ver de nuevo con su físico.

"He vuelto a marearme y no tenía el control del todo", empezó diciendo a los medios escritos, entre los que estaba Motorsport.com. "Era una posibilidad que habíamos contemplado con los doctores".

"Estoy muy decepcionado porque había trabajado mucho. Se han disparado las pulsaciones. Estoy preocupado. Me voy a visitar este lunes al médico", adelantó el #36, que necesita respuestas claras a todo lo que le está ocurriendo.

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Posteriormente, en declaraciones a DAZN, dio algunos detalles más: "Me he retirado por los problemas por los que no había estado en las últimas carreras. Estoy decepcionado, porque pensaba que estaría mejor. Las condiciones hoy en pista eran muy extremas, pero bueno, se había trabajado muy duro para intentar llegar en las mejores condiciones".

"Realmente pensaba que no me volvería a pasar, pero cuando habían pasado solo nueve o diez vueltas, quedaba la mitad, he empezado a ver otra vez borroso y a no tener el control de la situación. Antes de que fuera a mejor, me he parado porque así lo habíamos pactado. Estoy decepcionado y algo preocupado, por otro lado".

"No sé qué pasará. Tengo más preguntas que respuestas ahora mismo. La realidad es la que he contado. Lo que hablaré con los doctores es un poco lo que me ha pasado y lo que he sentido. Y luego, a partir de aquí, ellos decidirán si hacer más pruebas y seguir con el tratamiento que se llevaba, no lo sé. Me habían dicho que podía pasar, pero no te lo crees hasta que vuelve a pasar", cerró.

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