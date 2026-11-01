MotoGP GP de Malasia
Mir vuelve a sufrir mareos y abandona en Sepang: "Estoy preocupado"
Aunque Joan Mir volvió a la acción este fin de semana en Sepang, tras estar ausente desde Misano, este domingo volvió a abandonar con los mismos problemas físicos que le venían afectando.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 1 nov 2026, 11:36
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente principal
Joan Mir, Honda HRC
Foto de: Asif Zubairi
No ha sido del todo satisfactorio el regreso de Joan Mir al Mundial de MotoGP. El piloto español estaba ausente de la competición desde el pasado GP de San Marino, por unos problemas físicos que se mantuvieron en privado hasta que el propio campeón de 2020 los reveló en su llegada a Sepang: consistían en problemas de visión y mareos, por cansancio extremo, que ya sufría desde la primera mitad de la temporada, pero que dejó de poder controlar precisamente en Misano.
El mallorquín experimentó una mejoría y decidió volver a subirse a su Honda en Sepang. No le estaba yendo mal el fin de semana, tras pasar directamente a la Q2 y clasificarse undécimo en la parrilla. La sprint del sábado resultó más problemática, 16º. Pero la carrera larga estaba resultando mejor, hasta que tuvo que retirarse por los mismos problemas que venía experimentando hasta antes de su marcha.
El español rodó décimo durante buena parte de la carrera hasta que, pasadas unas vueltas, tuvo que enfilar la calle de boxes para aparcar su RC213V y retirarse. Justo tras la carrera, un preocupado Mir confirmó que la decisión tuvo que ver de nuevo con su físico.
"He vuelto a marearme y no tenía el control del todo", empezó diciendo a los medios escritos, entre los que estaba Motorsport.com. "Era una posibilidad que habíamos contemplado con los doctores".
"Estoy muy decepcionado porque había trabajado mucho. Se han disparado las pulsaciones. Estoy preocupado. Me voy a visitar este lunes al médico", adelantó el #36, que necesita respuestas claras a todo lo que le está ocurriendo.
Joan Mir, Honda HRC
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Posteriormente, en declaraciones a DAZN, dio algunos detalles más: "Me he retirado por los problemas por los que no había estado en las últimas carreras. Estoy decepcionado, porque pensaba que estaría mejor. Las condiciones hoy en pista eran muy extremas, pero bueno, se había trabajado muy duro para intentar llegar en las mejores condiciones".
"Realmente pensaba que no me volvería a pasar, pero cuando habían pasado solo nueve o diez vueltas, quedaba la mitad, he empezado a ver otra vez borroso y a no tener el control de la situación. Antes de que fuera a mejor, me he parado porque así lo habíamos pactado. Estoy decepcionado y algo preocupado, por otro lado".
"No sé qué pasará. Tengo más preguntas que respuestas ahora mismo. La realidad es la que he contado. Lo que hablaré con los doctores es un poco lo que me ha pasado y lo que he sentido. Y luego, a partir de aquí, ellos decidirán si hacer más pruebas y seguir con el tratamiento que se llevaba, no lo sé. Me habían dicho que podía pasar, pero no te lo crees hasta que vuelve a pasar", cerró.
Más de MotoGP:
MotoGPYamaha anuncia que no viaja a Qatar
MotoGPOgura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía
MotoGPLo que tiene que pasar en Qatar para que Marc Márquez sea campeón de MotoGP 2026
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También puedes leer :
Comparte o guarda este artículo
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Comparte en Whatsapp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo Anterior Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang
Mejores comentarios
No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?
Ver más y comentar
Más de
Rubén Carballo Rosa
Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
47 min
Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang
Así queda el Mundial de MotoGP tras Malasia: puntos y posiciones
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
3 h
Así queda el Mundial de MotoGP tras Malasia: puntos y posiciones
Rivola: "Lo que diga Márquez no me interesa; los juegos de fábrica se hacen en casa de cada uno, en familia"
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
4 h
Rivola: "Lo que diga Márquez no me interesa; los juegos de fábrica se hacen en casa de cada uno, en familia"
Más de
Joan Mir
Mir: "Márquez está super centrado y los demás no están siendo capaces de aguantar su presión"
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
23 h
Mir: "Márquez está super centrado y los demás no están siendo capaces de aguantar su presión"
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
1 d
Así queda el Mundial de MotoGP tras la sprint de Sepang: puntos y posiciones
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
1 d
A qué hora es la carrera de MotoGP en Sepang y cómo verla en TV
Más de
Honda
Los pilotos de MotoGP redoblan su presión en un último intento para evitar ir a Qatar
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
4 h
Los pilotos de MotoGP redoblan su presión en un último intento para evitar ir a Qatar
Porqué se ha disparado la tensión entre MotoGP y sus pilotos
MotoGP
MotoGP
GP de Qatar
1 d
Porqué se ha disparado la tensión entre MotoGP y sus pilotos
Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang
MotoGP
MotoGP
GP de Malasia
1 d
Alex Márquez se pone farruco y se lleva la pole en Sepang
Últimas noticias
Mir vuelve a sufrir mareos y abandona en Sepang: "Estoy preocupado"
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malasia
10 min
Mir vuelve a sufrir mareos y abandona en Sepang: "Estoy preocupado"
Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malasia
47 min
Así os contamos la carrera de MotoGP del GP de Malasia en Sepang
Ogura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malasia
1 h
Ogura cumplió las órdenes de equipo en Aprilia hasta que se cansó y casi la lía
Yamaha anuncia que no viaja a Qatar
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Qatar
1 h
Yamaha anuncia que no viaja a Qatar
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Hazte suscriptor.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscribirse