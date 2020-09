Mir: “No estoy ansioso por ganar; si seguimos así, la victoria llegará”

Este martes, los equipos de MotoGP disfrutaron de una jornada completa de entrenamientos en el Circuito Marco Simoncelli de Misano, donde el domingo Joan Mir acabó tercero con una remontada en las últimas vueltas espectacular.

Eso lleva a pensar que a poco que mejore el próximo fin de semana, en el Gran Premio de la Emilia Romagna, en el mismo circuito, sus prestaciones pueden permitirle luchar por su primera victoria en MotoGP.

El piloto balear de Suzuki acabó satisfecho tras el test: “Hemos probado un basculante, hemos trabajado en el setting de la moto. No era un día para avanzar medio segundo, hemos dado ya muchas vueltas en Misano y me he encontrado mejor, hemos trabajado mucho en la puesta a punto y en encontrarme mejor en las curvas, sobre todo en la entrada. Me siento un poco más competitivo y eso hace que nuestro test haya sido muy positivo”.

El hecho de disputar dos carreras seguidas en la misma pista benefició a Mir en Jerez y el Red Bull Ring, mejorando siempre en la segunda, algo que espera repetir en Misano.

“Siempre que hemos hecho dos carreras seguidas hemos mejorado bastante en el segundo y espero que siga así. Solo tenemos que mejorar en un aspecto que es el de salir más adelante en la parrilla, creo que hemos avanzado hoy en algunas cosas que nos pueden ayudar a ganar una o dos decimitas que pueden ser muy importantes para el sábado poder mejorar nuestra clasificación en parrilla”.

En Austria, Mir estuvo muy cerca de la victoria, pero una bandera roja se lo impidió. El de Suzuki empieza a estar ansioso por ganar, y más viendo como hasta cuatro pilotos han estrenado ya su casillero este año.

“No me siento ansioso por conseguir una victoria, el podio es un buen resultado. Claro que todos queremos ganar, pero eso no me hará correr por encima de mi límite, no se puede fallar este año, ya he perdido muchos puntos y estamos trabajando bien, si seguimos en esta línea seguro que llegaremos al triunfo”.

Durante el test de este martes, Valentino Rossi probó un enorme tubo de escape en su lado derecho de la moto, y rápidamente viene a la mente el ajustado adelantamiento de Joan Mir el domingo, en la última vuelta, al italiano, tan al límite que quizá con esa pieza tan enorme se hubiera visto dificultado.

“Creo que lo hubiera podido adelantar igualmente (risas), pero la verdad es que sobresale bastante. Creo que no me hubiera privado del adelantamiento por ver un tubo de escape tan grande”, zanjó el joven, tercero el pasado domingo en meta.

