Mir: "Una vibración en la moto ha arruinado nuestras opciones"

Cargar el reproductor de audio

En un circuito donde es muy complicado adelantar, y más para las Suzuki, Joan Mir se verá obligado a salir el último de la cuarta fila de la parrilla, con nada menos que once pilotos por delante, una situación que el mallorquín calificó de “frustrante”, sobre todo por el hecho de que tanto el viernes como sobre todo el sábado por la mañana, se había mostrado fuerte a un giro seco.

Mir giró en 1.20.098 en el FP3, el séptimo mejor tiempo, con lo que accedió directamente a la Q2. Pero en la cronometrada oficial solo pudo hacer un tiempo de 1.20.732, seis décimas más lento.

El corredor de Suzuki atendió a los medios cariacontecido al final de la jornada.

“Una vibración en la moto, que se ve en los datos, me ha arruinado las opciones de luchar por la segunda o la tercera fila de la parrilla”, explicó visiblemente contrariado el campeón del mundo de 2020.

“Creo que, aunque había mucha temperatura en la pista, si hubiera podido rodar a una o dos décimas del tiempo que hice en el FP3 (1.20.098) eso nos hubiera colocado delante”, concretamente cuarto de haber hecho el mismo tiempo.

“Es una lástima porque lo estamos dando todo para estar ahí y realmente lo estamos consiguiendo, pero en la clasificación ha sido frustrante”, reiteró.

Pese a que el resultado no fue, ni de cerca, el esperado, Mir sí considera que a nivel de sensaciones está progresando en las últimas carreras.

“Estoy en el mejor momento del año a nivel de sensaciones y soy optimista por este motivo, en Mugello salía muy atrás y no podía hacer nada, se hizo una carrera larguísima. En Barcelona trabajamos bastante y la situación mejoró, sobre todo en el ritmo. Aquí hemos dado otro paso y también a una vuelta, en el FP3, y un poco el viernes, hemos sido más rápidos. Así que estamos mejorando, pero hay que bien la clasificación”, se lamentó.

El piloto de Palma busca desesperadamente un buen resultado esta temporada, primero para justificar el supuesto interés de Honda y, también, para levantar el ánimo de Suzuki, decaído desde el anuncio de su marcha a final de año.

“Es importante hacer buenos resultados, pero no más que si no pasara nada en el equipo, siempre es importante estar en el podio, no le doy una importancia extra a tener buenos resultados por lo que está pasando”, en referencia a la situación de la estructura de Hamamatsu.

Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 1 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 2 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 3 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 4 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 11 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 12 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 13 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 14 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 15 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 16 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, equipo Suzuki de MotoGP 17 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 23 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images