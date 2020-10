Joan Mir continúa sin conseguir su primera victoria en MotoGP, pero sigue siendo el piloto más regular y en Motorland subió al podio por sexta ocasión este año, quien más veces lo ha logrado. En un Mundial como el de 2020, esa consistencia vale oro y le permite liderar la general con 14 puntos de ventaja, cuando restan 75 por disputarse.

El piloto de Suzuki volvió a acabar tercero tras partir 12º en la parrilla de salida, un resultado que habría dado por bueno antes de arrancar.

"Ha faltado salir un poco más adelante, bueno no solo eso", explicó Mir. "Al principio he gastado bastante neumático adelantando. Luego la velocidad era la misma, pero no podía cogerlos. No he podido marcar la diferencia en las últimas vueltas. Aun así estoy contento, porque antes de salir habría firmado un podio. Teníamos ritmo, pero saliendo el 12º pueden pasar muchas cosas".

El balear saca 14 puntos a Fabio Quartararo y 19 a Maverick Viñales, sus dos inmediatos perseguidores. El cuarto, que ahora pasa a ser Franco Morbidelli, ya se va a 25.

"14 puntos no es nada espectacular. Es una distancia buena, pero hasta que no se pase de los 25 puntos es como no tener nada. Siempre intento ser más fuerte que ellos, no porque nos juguemos el campeonato, por pura competitividad", indicó.

El Mundial entrará en su recta final dentro de dos semanas en Valencia con dos carreras consecutivas y echará el telón en Portimao. Mir se muestra confiado para defender el liderato.

"Al final, quien va a marcar la diferencia es el que salga mejor de Valencia. Si yo puedo ser rápido y constante como aquí, el objetivo es salir de Valencia con puntitos. Tenemos la velocidad para luchar por el campeonato en las carreras que faltan. Creo que tenemos buenas opciones", zanja.

