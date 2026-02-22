Mir: "En términos de agarre necesitamos una revolución; estamos igual"

Buriram (Enviado Especial).- Joan Mir concluyó la última jornada de test oficial de pretemporada, celebrada este domingo en el Chang International Circuit de Buriram, con el cuarto mejor tiempo de la sesión de la tarde, un crono de 1.29.296 conseguido en la última vuelta de la última salida del último día de la pretemporada, y que le valió para terminar con el 10º mejor puesto de la jornada.

El mallorquín, que por la mañana fue 12º, salió por la tarde para completar una tanda sin parar de diez giros, los nueve primeros en 1.30, llegando al 1.31 en la última vuelta.

De ahí, Mir volvió al box para hacer una nueva salida con dos giros lentos y regresar al garaje. A última hora del día, el de Honda hizo una última tanda de tres vueltas con goma nueva, para rodar en 1.29.449, 1.29.412 y bajar al 1.29.296 con el que puso el broche a su pretemporada como mejor piloto de Honda y de cualquier moto japonesa en parrilla.

"En este circuito me cuesta más que en Sepang, no puedo sacar todo el potencial de la moto, y eso no me deja del todo satisfecho", advirtió Mir al final del día, dejando claro que siente que aún podría haberlo hecho mejor.

Joan Mir, Honda HRC Foto de: Kaikungwon Duanjumroon / NurPhoto via Getty Images

"Ayer tuvimos que cambiar la geometría de la moto, y demás cosas. De momento no tenemos un paquete demasiado competitivo, pero seguro que los chicos encuentran algo esta semana para subir un poco el nivel", valoró, de cara al inicio de la temporada, el próximo fin de semana con el Gran Premio de Tailandia, en este mismo trazado.

"Creo que estoy en la misma posición que los demás, porque he sido el más competitivo de entre ellos", en relación a sus compañeros de marca.

Sin embargo, Mir sí tiene un punto que considera débil respecto a la mejorada RC213V de 2026.

"En términos de agarre necesitamos una revolución, porque en ese aspecto estamos como el año pasado, pero los demás han mejorado", dijo. "También es verdad que la carcasa que han traído aquí no es la mejor para nuestra moto", añadió.

Como conclusión a la pretemporada, Mir considera que el objetivo esta situado lejos de la cabeza. "En estas circunstancias, si nadie se cae (por delante) estaríamos en el top 8 o top 10", mantuvo los pies en el suelo, en una línea aparejada a la de Alberto Puig, el team manager del fabricante de Tokio.