Por primera vez desde que volvió a MotoGP en 2015, Suzuki lidera los campeonatos de pilotos y equipos, una situación nueva pero que el equipo dirigido por Davide Brivio espera gestionar con la máxima naturalidad y sin presionar a ninguno de sus dos jóvenes pilotos, Alex Rins y Joan Mir.

Ambos acabaron en el podio en la última carrera. Rins se llevó el triunfo y Mir, que fue tercero, el liderato. No es la primera vez que un equipo de MotoGP lucha por el título con dos gallos en el gallinero. Lo hizo Yamaha con Rossi y Lorenzo, por más que en Honda y Ducati, por ejemplo, la jerarquía siempre ha sido muy clara.

En una entrevista, Brivio aseguró que en Suzuki ahora no piensan en el campeonato, sino en tratar de ayudar a Mir para que logre su primera victoria.

“La jerarquía se marca con el que va delante en el campeonato, creo que lo que dice Davide es acertado, compartimos la forma de pensar. El hecho de que vamos a pensar en ganar carreras y lo que es muy importante, y tenemos que tener claro, es que mientras buscamos la victoria es importante puntuar y estar en el podio”, explica Mir.

“Si vas como un loco a buscar la victoria puedes perder la regularidad. No somos líderes del campeonato por casualidad, tenemos más podios que nadie. Ahora mismo, lo que pondría por delante en una última vuelta es ganar la carrera a pensar en el campeonato. Pero muy dentro de mí, muy en el fondo, tengo que saber que estamos luchando por lo que estamos luchando”, que no es otra cosa que el campeonato.

De momento, el mallorquín no quiere plantearse las órdenes de equipo en Suzuki.

“Mientras (Alex Rins) tenga opciones de ganar el campeonato no entendería que hubiera órdenes de equipo. Está haciendo muy buenas carreras y no sería lógico. Cuando ya no tenga opción al título, la situación será diferente”.

Para Joan, este escenario es absolutamente nuevo, pero no pierde de vista la realidad.

“Suena fantástico ser el líder del Mundial, pero sonará mejor si lo soy el último día”, y aunque ganar una carrera es su principal objetivo, el mallorquín recuerda que sigue siendo un corredor de segundo año.

“Vamos a intentar ganar una carrera con todas nuestras fuerzas. Me gustaría, pero siempre voy a preferir el campeonato, creo que es lógico. Llevo un año y medio en MotoGP y no haber ganado ninguna carrera creo que entra dentro de lo normal. Lo que no es normal es estar luchando por el título”.

