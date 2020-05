Mir: “Quiero pensar que en Suzuki no hay un piloto número 1"

Joan Mir afrontará en 2020 su segunda temporada en MotoGP de nuevo con Alex Rins como compañero. El catalán ya se ha asentado como uno de los pilotos de referencia de la categoría, mientras que el balear aún tiene que terminar de demostrar con las motos pesadas el talento que le llevó a ganar el título de Moto3 en 2017 y a firmar con Suzuki nada más haber dado el salto a Moto2.

A pesar de su inexperiencia y de un 2019 que estuvo marcado por el fuerte accidente que sufrió en el test de Brno a mitad de año, Mir solo sumó 3 puntos menos que Rins en las últimas siete carreras, luchando incluso por su primer podio en Australia, donde consiguió el mejor resultado del año al ser quinto.

En pretemporada, Mir puso en evidencia todo el aprendizaje acumulado a lo largo del año pasado y se fue del test de Qatar con una sexta posición a menos de una décima de Rins. Así, el piloto de Palma confía en que Suzuki no establezca un jefe de filas antes de empezar el curso.

“Quiero pensar que no hay un número 1 ahora”, dijo Mir en un encuentro con un pequeño grupo de periodistas entre los que se encontraba Motorsport.com. “El año pasado sí, porque Rins estaba consolidado y yo acababa de llegar y se podía ver más claro. No creo en esto y Suzuki tampoco. Los dos tenemos la labor de llevar a Suzuki donde se merece como en su día hizo Kevin Schwantz”.

El #36 considera que la rivalidad interna con Rins puede elevar el nivel en general de Suzuki.

“Espero estar cerca de Alex y en algunas carreras delante. El secreto para dar otro paso es que yo también vaya rápido. Eso hará que todos vayamos creciendo y que se considere que la moto esté delante en todas las carreras”, explica.

El piloto de 22 años anunció su renovación hasta 2022 el pasado fin de semana, reiterando la confianza en el proyecto de los de Hamamatsu

“Estoy muy contento de la renovación. El trabajo con Suzuki no está terminado. Aunque me queda un año, no es suficiente. Si hubiera cambiado de fábrica necesitaba otro de aprendizaje. Confío mucho en el proyecto de Suzuki y juntos creo que lo podemos hacer. Suzuki tiene mucho potencial”, indicó.

Mir rechazó los comentarios que sugieren que la Suzuki es la moto más equilibrada de MotoGP, recordando los problemas de adaptación que han tenido todos los que se han subido a ella.

“No sé decir si es la moto más equilibrada. Desde luego fácil no es. Los que lo dicen no tienen ni idea. Si hubiesen probado todas las motos lo podrían decir. Yo creo que la Suzuki es una moto con una carácter bastante 4 línea como la Yamaha. Es un poco más agresiva. Tiene una forma particular de llevar. No sé por qué a todos los pilotos les ha costado el primer año, siempre ha habido caídas. Ha costado encontrarle ese punto. Parece que otras motos son más naturales por lo fácil que se han adaptado, pero no estoy seguro ni mucho menos”, zanjó.

Galería Lista 2002: Kenny Roberts Jr 1 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Sete Gibernau 2 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2002: Akira Ryo* 3 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2002: Yukio Kagayama* 4 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *sustitución 2003: Kenny Roberts 5 / 49 Foto de: Richard Sloop 2003: John Hopkins 6 / 49 Foto de: Richard Sloop 2003: Yukio kagayama* 7 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *sustitución 2003: Akira Ryo* 8 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2004: Kenny Roberts 9 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP 2004: John Hopkins 10 / 49 Foto de: Suzuki 2004: Gregorio Lavilla* 11 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP *wild card y sustitución 2004: Yukio Kagayama* 12 / 49 *sustitución 2005: Kenny Roberts 13 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP 2005: John Hopkins 14 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP 2005: Nobuatsu Aoki* 15 / 49 Foto de: Gauloises Fortuna Racing *wild card y sustitución 2006: John Hopkins 16 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2006: Chris Vermeulen 17 / 49 Foto de: Todd Corzett 2006: Kousuke Akiyoshi* 18 / 49 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2007: John Hopkins 19 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2007: Chris Vermeulen 20 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2007: Kousuke Akiyoshi* 21 / 49 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2007: Nobuatsu Aoki* 22 / 49 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2008: Chris Vermeulen 23 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2008: Loris Capirossi 24 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2008: Ben Spies* 25 / 49 Foto de: Crescent Suzuki *wild card y sustitución 2008: Kousuke Akiyoshi* 26 / 49 Foto de: Crescent Suzuki *wild card 2008: Nobuatsu Aoki* 27 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2009: Loris Capirossi 28 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2009: Chris Vermeulen 29 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2010: Alvaro Bautista 30 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2010: Loris Capirossi 31 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2011: Alvaro Bautista 32 / 49 Foto de: Crescent Suzuki 2011: John Hopkins* 33 / 49 Foto de: Crescent Suzuki *wild card y sustitución 2014: Randy de Puniet* 34 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP *wild card 2015: Maverick Viñales 35 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP 2015: Aleix Espargaró 36 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP 2016: Maverick Viñales 37 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP 2016: Aleix Espargaró 38 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP 2017: Alex Rins 39 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: Andrea Iannone 40 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017: Takuya Tsuda* 41 / 49 Foto de: Suzuki MotoGP *sustitución 2017: Sylvain Guintoli* 42 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *sustitución 2018: Andrea Iannone 43 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Alex Rins 44 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018: Sylvain Guintoli* 45 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images *wild card 2019: Alex Rins 46 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019: Joan Mir 47 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020: Alex Rins 48 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020: Joan Mir 49 / 49 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

