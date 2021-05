Mir: “Lo que ha traído Suzuki nos ayuda a tener más velocidad en la recta”

El de Suzuki terminó fuera del top 10 el primer día de trabajo en Mugello y algo enfadado con la manera en que se había desarrollado el día, aunque seguro de poder reconducir la situación este sábado.

“Estoy un poco decepcionado por el final del entrenamiento, me han molestado y no he podido acabar la segunda vuelta rápida”, expuso Joan Mir.

“La moto tiene potencial pero no acabo de tener un buen flow, no acabo de ser del todo rápido. Sabemos de dónde viene el problema, pero me he peleado un poco con ella. Sabemos que la moto funciona, así que mañana intentaré exprimir todo el potencial”, añadió el balear.

Básicamente, el problema con el que se ha encontrado Mir este viernes es que la moto es muy agresiva.

“Tengo mucho caballito, muchos movimientos en la salida de las curvas. Tengo que hacer muchos esfuerzos para ir rápido, no voy cómodo y eso me ha perjudicado un poco en todo, no era constante. Hace la moto más física de lo que ya es de por sí en esta pista. Estoy confiado porque la moto va bien y se le ve potencial. Veremos hasta dónde podemos llegar mañana”, insistió.

Alex Rins desveló el jueves que Suzuki había traída de Japón un par de novedades que iban a mejorar la moto.

“Las novedades son para tener un poco más velocidad durante la recta, para tener una buena aceleración”, dijo.

Y negó que esos cambios tuvieran que ver con la inestabilidad de su moto hoy.

“No tiene nada que ver. Son pequeñas mejoras que se notan muy poquito, pero en MotoGP los detalles hacen la diferencia, y siempre son bienvenidas. Es más cuestión de puesta a punto y geometría, pero hay que ajustar un poco más la moto porque ahora es complicado acabar la vuelta. Espero ser competitivo mañana”.

Mientras Mir sufría para hacer tiempos competitivos, Rins se mostraba fortísimo.

“Es muy importante tener un compañero rápido, porque cuando en días como hoy que sufrimos vemos el potencial real de la moto. No me cabrea, al contrario, veo que la moto va. Nosotros no estamos dando lo mejor y es normal que no estemos donde debemos estar. Mañana lo pondremos todo en su sitio y apretaremos más”.

Otra de las impresiones generalizadas es que este año Ducati y Yamaha han dado pasos más largos que Suzuki en la evolución de la moto.

“No creo que el potencial sea menor que el del año pasado. Los circuitos a los que hemos ido no son tan favorables hasta ahora para la Suzuki. Está claro que Yamaha y Ducati, sobre todo, han mejorado bastante y eso hace que estén todas delante y el año pasado no había tantas. Tienen un extra, sobre todo Ducati, y seguro que nos ponen las cosas difíciles. Pero espero que el potencial que podemos llegar a tener lo veamos pronto en otras pistas”.

Una vez más, y van unas cuantas este año, Mir se va a dormir el viernes provisionalmente fuera de la Q2.

“Debemos mejorar, porque no he encontrado lo que me hace falta para poder pasar a la Q2 directo, no es suficiente. Confío en que podamos encontrar algo más. Cada vez está más caro pasar, pero no tenemos que preocuparnos. Por un tema u otro no hemos pasado este año. No creo que sea tan grave, pero está claro que es nuestro talón de Aquiles”, reconoció el campeón.

