Como ya avisó Pol Espargaró en la previa, los pilotos de MotoGP que no hicieron test en este Circuito se encontraron con la sorpresa de que el nuevo asfalto de Misano no ha solucionado el tema de los baches, incrementándolos en algunos puntos, como en la sucesión de curvas rápidas.

Joan Mir, el joven piloto de Suzuki, es uno de los muchos que se han quejado, al final del día, de la situación, sobre todo por una salida de pista que casi acaba con el mallorquín en el suelo a alta velocidad.

Pese a todo, el #36 estaba contento con el ritmo que había logrado exhibir durante esta primera jornada de trabajo en el Gran Premio de San Marino.

“Hemos ido con gomas usadas toda la tanda. Me he encontrado bien con la moto. He visto poca gente con nuestro ritmo, solo las dos Yamaha. Ellos funcionan bien aquí y no tienen que tocar mucho para ser rápidos”, explicó.

“De ritmo estoy bien, pero tenemos que mejorar un poco la moto. Cuando he montado la goma nueva no he podido hacer ninguna vuelta rápida, no podía parar la moto, me iba largo y me colaba. He tenido algún momento complicado. S sabemos lo que pasa y tenemos margen de mejora. Mañana trataremos dar un paso adelante”, valoró.

El problema, básicamente, se centraba en los baches.

“Tenemos muchísimos problemas con los baches, y más con el neumático nuevo. En la curva 11 cuando entraba la moto se empezaba a mover al abrir gas y no paraba de hacerlo hasta la curva 13, a veces se me venían abajo los frenos, por eso me he salido de pista en el FP2. Ha sido un problema, porque ya no he podido entrar a boxes ya que era tarde. Lo he notado mucho, me ha penalizado y hay que ajustar la moto para mañana mejorarlo”, insistió.

Una situación extraña si tenemos en cuenta que el trazado está repavimentado.

“El agarre está, hay buen grip, pero existen muchísimos baches, especialmente en las zonas rápidas que es donde más se nota”.

Algunos pilotos, como Nakagami, han asegurado pasar miedo a la hora de frenar en la zona rápida, y que tenían que ir regulando frenos.

“Yo no tengo que regular los frenos, tengo que bombearlos un par de veces para que las pastillas se pongan en su sitio. Es más crítico el Circuito, peligroso, los baches se notan mucho y más en MotoGP. Y si además no tienes la moto a punto, es mucho peor”.

“La curva 11 es complicada, hablaremos de esto en la Comisión de seguridad. No sé si el resto se han quejado pero es complicado”.

En ningún momento el de Suzuki se ha quedado sin frenos, pese a la salida de pista.

“Por los baches se mueve mucho la moto y en ese momento me he tenido que desviar. y por eso me he salido de la pista. No es que me haya quedado sin frenos”, aclaró.

Pese a ir muy bien por la mañana, por la tarde el mallorquín acabó muy retrasado.

“En ritmo me he encontrado bien desde el primer momento en el FP1. En el segundo he probado cosas y por eso no se ha visto tanto, pero tengo margen de mejora.

Por primera vez esta temporada, se ha permitido el acceso a un reducido grupo de espectadores al Circuito.

“Hoy poco se ha notado. Sólo cuando ha salido Valentino (Rossi). Pero si es cierto que se nota que no hay tanta gente en el circuito”.