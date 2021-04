Joan Mir: “No sé si favoritos, pero estamos muy cerca de Yamaha y Ducati”

Pese a que al final acabó cuarto, perdiendo el podio que se había trabajado durante 22 vueltas, el piloto de Suzuki sigue manteniéndose conforme con el papel que le tocó en la primera carrera de una temporada en la que defiende el título de campeón del mundo.

Joan Mir insistió, este jueves en Losail, que está contento con el primer fin de semana de la temporada.

“Estoy bastante contento con el fin de semana pasado, hicimos una buena carrera salvando el fin de semana, ahora solo puede ir mejor, hay que estar muy concentrados, entender cómo hacer una buena vuelta el sábado, salir más adelante y a partir de aquí construir una buena carrera, creo que somos rápidos”.

Curiosamente, Suzuki nunca ha logrado pasar del cuarto puesto en Qatar.

“No me preocupa porque es solo un dato, en carrera pudimos haber acabado segundos, nos pasaron en la recta de meta, podemos luchar por ganar, no quiere decir que no podamos pasar del cuarto. Seguramente no es el mejor circuito para nosotros, pero es un buen circuito, es más favorable para Ducati y Yamaha, pero nuestra moto aquí funciona. Ducati nos ganó por la recta, sobre todo”.

Tras unos entrenamientos complicados, Mir dio con la tecla el domingo en el warm up y encontró una base para ser competitivo en carrera, un punto de partida para este fin de semana.

“No creo que (esta base) nos haga rodar en 52 en la qualy, pero me dejará pilotar mejor y de forma más relajada, lo que nos puede llevar a mejorar en clasificación el tiempo. Es importante ver cómo me encuentro en el FP1 y FP2 para tener una mejor base, y abordar mejor los problemas que vayan saliendo durante el fin de semana”.

A Mir las dos Ducati le pasaron como un avión en la recta para bajarle del podio, una imagen que se hizo viral y que Joan, sin duda, ha visto muchas veces.

“La he visto unas cuantas veces, sí, sobre todo porque la gente se está cachondeando mucho con memes y poniendo ahí mi cara. Las imágenes de la última curva hasta la recta la he visto muchas veces, la verdad. Lo que cambiaría de aquella situación es haber pasado a Zarco un poco antes, pero tapó muy bien los huecos y cerró muy bien, por más paso de curva que tengas se me hace muy difícil pasarle, tengo que marcar una estrategia para poder hacerlo antes si se presenta una situación parecida”, explicó.

Tras la primera carrera, la incógnita ahora es saber si algunos pilotos se dejaron algo de goma y pudieron haber apretado algo más al final.

“Goma quedó poquita, estábamos ya todos muy al límite, no creo que se pueda ir mucho más de lo que hicimos. Tenemos que trabajar en ello, el agarre era muy parecido para todos en las últimas vueltas, lo que pasó al final es que los que pilotan de una forma diferente quizá tuvieron algo más”.

Lo que está claro que no cambia es la elección de gomas blandas delante y detrás.

“No creo que para nadie, a no ser que cambie mucho la temperatura, pueda cambiar la opción de neumáticos. Estaba claro que el blando es el que tenía más rendimiento de noche, de día cambiaba mucho por el calor, no creo que varíe la situación”.

Tras lo visto el pasado fin de semana, le preguntaron a Mir si a la dupla de Yamaha y Ducati, Suzuki se podía unir como favorito, incluso por delante de las motos italianas.

“Las Ducati van muy bien aquí, y las Yamaha también, sobre todo Maverick, que tiene una confianza en la moto grande. Aquí han demostrado que pueden ganar los dos. Nosotros tenemos buen nivel, hicimos una carrera inteligente y creo que podemos repetir algo así, no sé si estamos al mismo nivel que ellos, pero creo que ellos ya saben que podemos estar. No sé si favoritos como ellos, pero por ahí estamos”, zanjó el de Palma.