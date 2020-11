Mir: “A Suzuki le gustaría que llevara el número 1, yo no lo tengo claro”

El nuevo y flamante campeón del mundo de MotoGP atendió a los medios este jueves desde Portimao, reconociendo que aún no ha decidido si en 2021 va a lucir el número 1 en su Suzuki, que le corresponde por derecho al haber ganado el título.

“Davide (Brivio, el director de Suzuki) me ha dicho que le gustaría que llevara el 1, yo no lo tengo del todo claro. Con el #36 he sido dos veces campeón y me da suerte. El 1 está ahí, igual me lo pongo y no me lo quito nunca más, pero el 36… más vale malo conocido que bueno por conocer”, mantuvo Mir la intriga sobre la cuestión.

El balear aseguró estar bien tras conseguir el título, pero con ganas de acabar.

“Estoy bien, me encuentro con ganas de empezar el último fin de semana del año y con muchas ganas de acabar la temporada de la mejor manera”.

Primera entrevista con Joan Mir: Mir: “Tengo muchas ganas de tener una batalla en pista con Marc Márquez”

Una temporada en la que Mir ha sido campeón, Suzuki ganó la general por equipos y que en juego están, aún, el subcampeonato al que aspira Alex Rins, su compañero, y el título de constructores, muy importante para la fábrica.

“Es importante ver de qué manera puedo ayudar a Alex. Yo estoy encantado, hay que ver en qué situación le puedo echar una mano. Morbidelli debe acabar detrás de él, la situación mejor sería yo primero, Alex segundo y Franco tercero. Si me lo piden no tendré ningún problema en ayudarle”.

Mir no ha celebrado aún el título, espera primero a cerrar la temporada.

“Poca resaca, pudimos celebrar muy poco, pero después de la temporada haremos algo más serio”.

“Yo voy a salir a dar el cien por cien, a hacerlo lo mejor posible como cada fin de semana, a ver si tengo el paquete competitivo para ganar. Si es así, intentaré luchar por la victoria, también es importante respetar a mi compañero de equipo y tenemos un claro objetivo que es ganar el título de constructores, tenemos dos motos y debemos hacer dos buenos resultados”.

Mir ha crecido como persona y como piloto de forma espectacular este atípico y complicado curso 2020.

“He aprendido mucho durante toda la temporada, complicado decir el qué, internamente he madurado más, he aprendido a explotar las virtudes que tenemos de la mejor manera, seguramente nuestra velocidad no ha sido la mejor, no he sido el más rápido siempre, pero sí el más contante siendo el más rápido. Normalmente era el que estaba delante. No ha sido una moto en muchas carreras para ganar, pero hemos estado en el podio. Estoy confiado para 2021, podemos hacer una buena temporada si mejoramos nuestra velocidad. Sin poles nos hemos llevado el título, el día que tengamos esa velocidad podremos ganar con autoridad de verdad. Mentalmente me he visto superior a mis rivales, más fuerte”.

“Más fuerte en el sentido de que cuando no he tenido que fallar por la presión no he fallado. Incluso la presión me ha ayudado a ser más competitivo, la presión no me ha quitado velocidad, me ha dado velocidad”, zanjó el campeón.

Así le quedaría el número 1 a la Suzuki de Joan Mir