Mir: “Que la Suzuki no sea competitiva no es culpa de que no esté Brivio”

El campeón del mundo de MotoGP 2020 no está en su mejor momento, algo que se achaca a la falta de evolución de la Suzuki, una moto campeona el pasado año pero que no ha mejorado al ritmo de sus principales rivales, sobre todo Ducati y Yamaha.

Viniendo de un fin de semana complicado en Alemania, Mir no quiere hacerse muchas ilusiones de cara al Gran Premio de Holanda.

“Prefiero no crearme expectativas de cómo puede ser el fin de semana porque no lo sé. Es un circuito que me gusta, que en mi año de rookie fui bastante bien, mi compañero también, y a partir de aquí intentaré trabajar para ver si con el paquete que tenemos podemos estar realmente donde queremos. Intentaremos hacerlo bien para irnos lo mejor posible de vacaciones”.

El gran nivel técnico en MotoGP hace que cada vez más el papel del piloto no marque las diferencias.

“Es más complicado estar en igualdad de condiciones con los demás si no llevas mejoras. Tenemos la misma moto que el año pasado, que nos permitió ganar el Mundial, pero todos los demás han mejorado y todos llevan el holeshot. Nosotros somos los únicos y eso hace que no partamos con igualdad de condiciones con los demás. En este deporte hay pilotos y motos, si tu funcionas pero la moto no te acompaña es complicado marcar las diferencias, eso es así”.

En ese sentido, Ducati, además de ser quien más evoluciona el próximo año contará con ocho motos en parrilla.

“Complicado opinar de este tema porque yo no decido. Es verdad que Ducati es muy competitiva y eso se presta a tener más motos para otros equipos. Ahora tendrán ocho y eso les beneficia mucho. Tendrán mucha información, es como una copa monomarca, tienen que ganarse entre ellos y eso genera que tengas más de un compañero, eso te hace mejorar. No sé la situación de Aprilia y Suzuki, pero si han decidido no tener más motos sus motivos tendrán. No es fácil opinar desde fuera, porque no sé realmente lo que está pasando”.

En cuanto a las novedades que Suzuki prepara y no acaban de llegar, Mir se lo toma con paciencia.

“Hago lo que puedo en cada carrera. Es importante salir de aquí con muchos puntos, los máximos que podamos. A ver si después del verano nos pueden traer cosas y hacer una segunda parte de la temporada como dios manda”.

Por último, le plantearon hasta qué punto la ausencia de una figura como la del anterior Team Manager, Davide Brivio, estaba perjudicando a Suzuki.

“Estoy satisfecho de cómo estamos. Confío plenamente en Sahara y si él dice que no se necesita habrá que creerle. No tener el paquete tan competitivo no es culpa de que se haya ido Davide, viene por otro lado, no por esto”, zanja Mir en referencia a Shinichi Sahara, líder del proyecto Suzuki en MotoGP.

Las fotos de la temporada 2021 de Joan Mir en MotoGP

