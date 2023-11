Mir: "Me da igual quién sea mi compañero en 2024, bastante tengo con lo mío"

El centro de medios del Circuito de Sepang se convirtió el viernes por la tarde, al final de la primera jornada del Gran Premio de Malasia, en un hervidero de pilotos explicando sus sensaciones. Sin embargo, las declaraciones del team manager de HRC, Alberto Puig, dejando la puerta abierta a varios pilotos para convertirse, en 2024, en miembros de Repsol Honda sustituyendo a Marc Márquez, disparó los comentarios y, también, muchas bromas.

Puig negó la supuesta oferta a Fermín Aldeguer, pero no cerró las opciones de Pol Espargaró y Luca Marini, por más que el elegido es, por pura lógica, Fabio Di Giannantonio, un fichaje que se anunciará en los próximos días.

El que sí estará el próximo año con Honda es Joan Mir, que este viernes acabó muy retrasado en la hoja de tiempos, como el resto de motos de la marca de Tokio.

"El día fue tal y como esperábamos, sabíamos que íbamos a sufrir, no es un circuito que se adapte a nuestra moto", introdujo el mallorquín.

"Con el segundo neumático, por la tarde, hice un 59.0 y hubiera podido mejorar un poco más de haber salido solo en lugar de ir con Marc, nos hemos molestado más que otra cosa", explicó sobre la estrategia de salir de boxes con su compañero.

"En esta pista vas patinando durante mucho tiempo, en casi todas las curvas, no puedes hacer nada para mejorarlo. Ese es el problema que tenemos, el más grave de todos, y aquí se acentúa mucho más".

Al margen de la jornada, el día se centro en el futuro del equipo Honda y el nuevo compañero de Mir para 2024, una elección en la que el español no quiere entrar en absoluto.

"Tengo tantos problemas con la moto y estoy sufriendo tanto que no me importa quién va a venir el año que viene. Que venga el que quiera venir, y ya está. Tengo muchos problemas como para preocuparme quién será mi compañero de equipo, me da igual. Al que sea, le deseo toda la suerte del mundo, de corazón", zanjó el tema.

Lo que está claro es que el próximo 28 de noviembre, dentro de algo más de dos semanas, se celebrará el primer test de pretemporada 2024, un momento crucial para decidir el camino de la nueva moto.

"No sé lo que me voy a encontrar, no me dicen nada y tampoco creo que fuera bueno que me lo digan", admite Mir.

"Hago mi trabajo y con esto me tengo que ir conformando, lo que si espero es dejar aparcada la moto que tengo ahora tras la carrera de Valencia, definitivamente", cerró el de Palma.