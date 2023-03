Mir recibe una vuelta larga de sanción por su toque con Quartararo

Cargar el reproductor de audio

La primera carrera sprint de la historia de MotoGP que se vivió el sábado del Gran Premio de Portugal se saldó con diversos toques y caídas, sobre todo en las primeras vueltas, que se saldaron con la sanción de Joan Mir con una vuelta larga a cumplir en la carrera de este domingo en Portimao.

Mir, en los primeros compases de la carrera, intentó un interior sobre Fabio Quartararo, cuando luchaban por posiciones fuera del top 10, ambos pilotos se tocaron y mientras el francés pudo seguir en carrera, el de Honda se fue al suelo.

"En las imágenes se ve claro", explicó Mir al final de la carrera. "Quartararo intenta, como en todas las curvas, adelantar a alguien, se queda ahí sin pasar, abre un poco la línea, le paso por el interior y cuando vuelve me caigo. No creo que sea culpa de Fabio porque no me ha visto, pero tampoco es culpa mía porque yo iba por la línea, no me he cruzado ni he ido contra él. No me espero una penalización ni mucho menos", dijo Mir.

Los comisarios señalaron el incidente trasladando la decisión sobre el mismo al final de la carrera. Por la tarde, a última hora, Dirección de Carrera informó de que Mir recibía sanción, sin que ningún otro incidente de los que se vivieron fueran revisados.

Lo curioso es que en la misma carrera se vivió una situación muy similar entre Luca Marini y Enea Bastianini. El primero intentó adelantar al segundo por dentro, se cayó y con la inercia tiró al suelo al de Ducati, que se golpeó con dureza en el asfalto y se fracturó la escapular derecha, lo que le comporta perderse la carrera de este domingo y, de momento, la del próximo fin de semana en Argentina.

Esa acción no fue sancionada y en Honda existe cierto malestar con este hecho, ya que consideran que la maniobra fue muy similar y, en cambio, no recibió el mismo trato por parte de Dirección de Carrera.

Joan Mir, Repsol Honda Team 1 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 2 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 3 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 4 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 5 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 6 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 7 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 8 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 9 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 10 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 11 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 12 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 13 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 14 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 15 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 16 / 16 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images