¿Qué le ocurrió exactamente a Mir en la salida de Misano?

Mir tuvo que partir desde la 18ª posición de la parrilla en Misano tras una mala clasificación el sábado en condiciones complicadas y fue penalizado al inicio de la carrera con una doble long lap por saltarse la salida.

La carrera del piloto de Suzuki solo duró dos vueltas, después de que se tocará con Danilo Petrucci y los dos acabaran en el suelo. El balear le pidió perdón por su error y el del Tech3 aceptó con deportividad la disculpa.

El #36 explicó que se adelantó al apagado del semáforo porque dudó de si había activado el control de salida de la Suzuki, y señaló que el procedimiento de salida en MotoGP ahora es "difícil de gestionar" con todos los sistemas que hay que encender.

"Bueno, sinceramente fue un fin de semana difícil y cuando se empieza así es difícil hacer algo", dijo Mir.

"Pero en la salida, hice un jump start. Estaba mirando... Tenía la duda de si puse el control de salida, al final hay muchas cosas que hacer con [el holeshot] delantero, trasero, el control de salida. Es un poco difícil gestionar la situación, y también salir 18º".

"De todos modos, simplemente quiero pedir disculpas al equipo porque en la carrera fueron errores completamente míos. No supe gestionar la situación, así que no estoy contento".

"Tenemos que echar la vista atrás al fin de semana y entender por qué estábamos en la 18ª posición en la salida. Esto es lo primero, y más cuando mostramos un gran potencial en mojado, así que es bastante frustrante".

Mir también se disculpó por haber provocado el incidente con Petrucci, admitiendo que simplemente se vio sorprendido por la baja temperatura del lado izquierdo de su neumático delantero en ese momento de la carrera.

"Cuando estaba adelantando a Danilo, no fue una maniobra loca en absoluto", comentó Mir. "Fue solo una curva a la izquierda y con esta temperatura, en las primeras vueltas hay que tener un poco de cuidado en el lado izquierdo. Cuando cambié de dirección, perdí la parte delantera".

"Pero es un tipo de maniobra en la que no iba a golpearle ni a hacer una locura. Por eso creo que Danilo no estaba enfadado. Me disculpé con él porque este es el tipo de cosas que no quiero hacer".

"Además, tengo que decir que salir en 18ª posición en MotoGP es otra cosa, porque todos los pilotos están cerrando las trazadas. Es una locura. Es lo que es. Tienes muchos pilotos delante y mucha confusión. Estoy contento de que Danilo esté bien, por supuesto que no lo hice a propósito", remachó.