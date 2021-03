Con una temperatura tan marcadamente diferente entre la sesión de la mañana y la de la tarde, el FP2 del GP de Qatar configuró este viernes, prácticamente, las diez plazas que daban acceso el sábado a entrar directamente a la sesión oficial cronometrada, la Q2.

Solo Joan Mir, el piloto de Suzuki, se quedó fuera entre los favoritos, al lograr el 11º mejor tiempo de la sesión (1:53.914) a 13 milésimas del corte que marcaba el 10º puesto de Pol Espargaró.

“Ha sido un día difícil, hemos tenido que ajustar en la moto lo que nos faltó por hacer en la última jornada del test, no poder rodar aquel día nos ha pasado factura. No me he encontrado mal, pero cuando la pista está bien nos falta ajustar un poco las condiciones para hacer el 1.53. Lo bueno es que sabemos lo que pasa y mañana podemos dar paso un paso adelante”, resumía Mir el primer día del curso en Losail.

Pese a no cerrar una vuelta suficientemente rápida, Mir estaba contento con el trabajo de cara a la carrera.

“En cuanto a ritmo no estamos mal con gomas usadas, pero mañana tenemos que seguir mejorando”, insistió.

El tono del campeón del mundo denotaba cierta tranquilidad, como el que tiene la cosa bajo control.

“La verdad es que estoy muy cabreado por el día de hoy, para nada vale lo de ser campeón ahora en la pista. Estoy tranquilo porque es solo el primer día, será difícil bajar en el FP3 porque hace mucho calor, si hay que pasar por la Q1, se pasa. Lo que tranquiliza es que de ritmo estoy entre los mejores. Han faltado algunas pequeñas tonterías para mejorar, creo que la velocidad la tenemos. Tiene arreglo”, valoraba.

A Mir no lo gusta compararse con su compañero Alex Rins, pero lo cierto es que el barcelonés logró meterse entre los cinco primeros, lo que muestra que la moto va bien.

“Alex ha hecho un buen FP2, no hace falta que nadie me demuestre cómo va la Suzuki, tenemos mucho margen de mejora con esta moto y es cierto que es importante que los dos demos el cien por cien, él ha hecho un buen FP2. Debemos seguir trabajando y mejorar los puntos flacos. No te digo para luchar por las poles, que nos cuesta bastante, pero para estar en segunda fila o por ahí”.

“Con goma usada tenemos un ritmo de 54.6 y 54.7, y pasamos a no bajar ni un segundo con goma nueva, lo que quiere decir que tenemos margen de mejora”

Todos los fabricantes este año están utilizando un dispositivo de salida combinado en el tren delantero y trasero que les permite usarlo durante la vuelta, no solo en la salida. Excepto Yamaha y Suzuki.

“Nosotros no lo usamos en la vuelta, algo que ayudaría bastante, sobre todo el tema de bajar la moto en la parte trasera en la entrada a meta o algunas curvas concretas, se nota mucho en la aerodinámica, todos lo usan menos nosotros”.

Además de los fabricantes que lo tienen delante y detrás, Yamaha lo tiene solo en la parte posterior, mientras que Suzuki lo tiene en el tren delantero, algo que no se ajusta a ninguna lógica.

“Les cuesta traer piezas, tenemos menos información, igual tenemos que mejorar el tema de tener las piezas un poco antes”, dijo Mir en referencia a la fábrica.

Otro detalle es que Suzuki es el único constructor de MotoGP que no tiene un chasis de carbono.

“Estamos usando el chasis del año pasado, pero lo cierto es que el de este año tampoco es de carbono. Suzuki los hace de aluminio”, se resignó el balear.

Las fotos del arranque de la temporada 2021 de MotoGP en Qatar

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 1 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Esponsorama Racing 5 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 9 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Stefan Bradl, Repsol Honda Team 11 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team 12 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 13 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 15 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, Esponsorama Racing 16 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini 17 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing 18 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Ducati Team 21 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 22 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 23 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 24 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, KTM Tech3 25 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 26 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 27 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 28 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 29 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 30 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 31 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 32 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, KTM Tech3 33 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 36 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 37 / 37 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images